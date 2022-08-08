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35 китайцев за два года заразились новым генипавирусом

Ученые назвали новый вирус Langya henipavirus (LayV) — вирус Ланъя.
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Симптомы заражения новым вирусом включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту.
РИА Новости
По словам ученых, "Ланъя" похож на вирус "Нипах", но до сих пор случаи заражения не были смертельными или очень серьезными.
РИА Новости
До настоящего времени было известно о двух видах генипавирусов, которые способны заражать людей - вирус Нипах и вирус Хендра.
ТАСС Наука

Подробнее о событии

В Китае по меньшей мере 35 человек заразились новым типом генипавируса
ТАСС Наука 02:52
Десятки китайцев заразились новым опасным вирусом
URA.Ru03:00
«Пэнпай»: новым генипавирусом «Ланъя» заразились 35 человек
Телеканал 360°07:25
«Пэнпай»: ученые из КНР и Сингапура выявили новый генипавирус «Ланъя» у 35 человек
РИА Новости03:56
В Китае выявили 35 зараженных генипавирусом нового типа, поражающим людей и животных
Газета.Ru04:30
Более 30 человек заразились новым опасным вирусом в Китае
ФАН04:34
В Китае выявили новый тип генипавируса, заразились уже 35 человек
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