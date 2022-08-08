«Утвердить следующий состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел России, постоянный член Совета безопасности России (глава делегации)», — сказано в документе.
В Финляндии следят за целевым использованием выпускаемых в России шенгенских виз и готовы принять меры в случае нарушения правил их использования, заявил глава консульской службы Министерства иностранных дел Юсси Таннер в комментарии YLE.
На сегодняшний день на счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 50 млрд евро, 5,4 млрд фунтов стерлингов, 782,31 млрд японских иен, 309,72 млрд китайских юаней, 554,91 т золота в обезличенной форме и 256,6 млн руб.