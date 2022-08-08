Будьте в Плюсе

35 китайцев за два года заразились новым генипавирусом

Доклад опубликован
 в The New England Journal of Medicine.
N + 1
Симптомы заражения новым вирусом включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту.
РИА Новости
Ученые пока не выяснили, передается ли вирус от человека к человеку.
Телеканал 360°
В дикой природе вирус Ланъе чаще всего (27% из 262 исследованных животных) встречался у землеройковых - семейства млекопитающих животных из отряда насекомоядных.
ТАСС Наука

Подробнее о событии

В Китае по меньшей мере 35 человек заразились новым типом генипавируса
ТАСС Наука 02:52
Десятки китайцев заразились новым опасным вирусом
URA.Ru03:00
Более 30 человек заразились новым опасным вирусом в Китае
ФАН04:34
«Пэнпай»: ученые из КНР и Сингапура выявили новый генипавирус «Ланъя» у 35 человек
РИА Новости03:56
В Китае выявили 35 зараженных генипавирусом нового типа, поражающим людей и животных
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В Китае выявили новый тип генипавируса, заразились уже 35 человек
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«Пэнпай»: новым генипавирусом «Ланъя» заразились 35 человек
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