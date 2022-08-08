N + 135 китайцев за два года заразились новым генипавирусомДоклад опубликован в The New England Journal of Medicine.N + 1Симптомы заражения новым вирусом включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту.РИА НовостиУченые пока не выяснили, передается ли вирус от человека к человеку.Телеканал 360°В дикой природе вирус Ланъе чаще всего (27% из 262 исследованных животных) встречался у землеройковых - семейства млекопитающих животных из отряда насекомоядных.ТАСС Наука Читать далееСвернутьПервый каналПервый каналРЕН ТВРБКДума ТВDaily MoscowПлюс один +1AMMIACБлокнот.руРБКЦарьградРамблерПятый каналThe Moscow PostАргументы и Факты - УфаTV Губерния9111.rue1.ruСоюзное ВечеПатрульный ПетербургаReadovka NewsРЕН ТВИА Красная ВеснаКубань-ИнформИзвестияYakutsk.ruКарелинформПодробнее о событииВ Китае по меньшей мере 35 человек заразились новым типом генипавирусаТАСС Наука 02:52Десятки китайцев заразились новым опасным вирусомURA.Ru03:00Более 30 человек заразились новым опасным вирусом в КитаеФАН04:34«Пэнпай»: ученые из КНР и Сингапура выявили новый генипавирус «Ланъя» у 35 человекРИА Новости03:56В Китае выявили 35 зараженных генипавирусом нового типа, поражающим людей и животныхГазета.Ru04:30В Китае выявили новый тип генипавируса, заразились уже 35 человекКоммерсантъ03:06«Пэнпай»: новым генипавирусом «Ланъя» заразились 35 человекТелеканал 360°07:25Показать ещёОценить1KПоделиться