Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в Москве два дня назад было зафиксировано серьезное ослабление режима самоизоляции. Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.

3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов

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