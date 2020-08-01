Общество

ИзвестияИзвестия3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
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Интенсивность акций в Хабаровске явно падает, считает политолог

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В Хабаровске четвертую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

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В Хабаровске 3,5 тыс. человек вышли на несогласованную акцию в поддержку Фургала

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В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Фургала

Коммерсантъвчера в 22:55

Субботнее шествие в Хабаровске попало под «тропический» ливень

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На 1 августа в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции

В Калининградской области за последние сутки в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции.
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Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
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Медики назвали признак угрозы сердечного приступа

Покалывание и онемение в руках может быть признаком болезней сердца.
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Новый клип Билли Айлиш набрал четыре миллиона просмотров за пару часов

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Фитнес-браслет Amazfit Band 6 получил функции, которых нет в Mi Band 5

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Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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Происшествия

Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим

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Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство

Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство.
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Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
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Здоровье

На Украине начали действовать новые правила карантина

Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
ТАСС 03:24
Футбол

Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана

Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Известия вчера в 15:34
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Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин отравления семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
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Происшествия

15 человек пострадали в результате наезда машины на толпу во Франции

Известия 04:28
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
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Путешествия

Туристы из РФ пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Российские туристы массово жалуются на ухудшение условий отдыха в Турции, пишет газета «Московский комсомолец».
Вечерний курьер 02:32
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Политика

Задержанные в Белоруссии намеревались вылететь из Минска в Стамбул

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Белоруссии российские граждане следовали транзитом через Минск в Турцию, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 30 июля в 11:48
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Общество

На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки

О пробке на границе с Белоруссией сообщают со ссылками на очевидцев и СМИ Смоленской области (1, 2, 3), где расположен переход «Красная дорога».
РБК вчера в 11:38
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Происшествия

В Крыму задержаны директор филиала «Росгранстрой» и его заместитель

Предприниматели согласились и в период с января 2018 года по декабрь 2019 года «передали руководству Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» через родственника одного из чиновников, выступавшего в качестве посредника, взятку в особо крупном размере на общую сумму более 1,5 млн рублей».
REGNUM вчера в 11:29
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Общество

Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения

Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости 02:15
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Футбол

Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
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Политика

Китайские СМИ: российские санкции ударят по аэрокосмической отрасли США

США вводили санкции против России неоднократно, и недавно президент России Владимир Путин наложил ответные санкции на Соединенные Штаты, запретив продажу ракетных двигателей РД-180.
ПолитРоссия 03:08
Происшествия

Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

Lenta.ru вчера в 15:27
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Политика

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»

Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
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Футбол

«Спартак» представил форму на следующий сезон

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Газета.Ru 02:59
Происшествия

Под Калининградом произошло серьезное ДТП с автобусом, есть погибший

Утром в субботу, 1 августа, на трассе Светлогорск – Калининград в в Зеленоградском районе Калининградской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и легковушки.
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Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

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Саша Савельева призналась, что не представляла себя в роли матери

Саша Савельева рассказала, что никогда не представляла себя в роли матери.
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