Общество
Известия3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
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Происшествия
На 1 августа в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции
В Калининградской области за последние сутки в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции.
КП - Калининград 04:18
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Здоровье
Медики назвали признак угрозы сердечного приступа
Покалывание и онемение в руках может быть признаком болезней сердца.
Петрозаводск говорит вчера в 13:15
Музыка
Новый клип Билли Айлиш набрал четыре миллиона просмотров за пару часов
Комсомольская правда вчера в 08:25
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Происшествия
Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим
REGNUM вчера в 07:45
Шоу-бизнес
Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство
Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство.
Lenta.ru 04:22
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
ТАСС 03:24
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Известия вчера в 15:34
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин отравления семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
Путешествия
Туристы из РФ пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Российские туристы массово жалуются на ухудшение условий отдыха в Турции, пишет газета «Московский комсомолец».
Вечерний курьер 02:32
Политика
Задержанные в Белоруссии намеревались вылететь из Минска в Стамбул
Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Белоруссии российские граждане следовали транзитом через Минск в Турцию, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 30 июля в 11:48
Общество
На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки
О пробке на границе с Белоруссией сообщают со ссылками на очевидцев и СМИ Смоленской области (1, 2, 3), где расположен переход «Красная дорога».
РБК вчера в 11:38
Происшествия
В Крыму задержаны директор филиала «Росгранстрой» и его заместитель
Предприниматели согласились и в период с января 2018 года по декабрь 2019 года «передали руководству Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» через родственника одного из чиновников, выступавшего в качестве посредника, взятку в особо крупном размере на общую сумму более 1,5 млн рублей».
REGNUM вчера в 11:29
Общество
Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения
Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости 02:15
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 вчера в 05:42
Политика
Китайские СМИ: российские санкции ударят по аэрокосмической отрасли США
США вводили санкции против России неоднократно, и недавно президент России Владимир Путин наложил ответные санкции на Соединенные Штаты, запретив продажу ракетных двигателей РД-180.
ПолитРоссия 03:08
Происшествия
Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
Lenta.ru вчера в 15:27
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета 02:38
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение вчера в 04:13
Футбол
«Спартак» представил форму на следующий сезон
Московский "Спартак" представил домашний и выездной комплекты форм на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 02:59
Происшествия
Под Калининградом произошло серьезное ДТП с автобусом, есть погибший
Утром в субботу, 1 августа, на трассе Светлогорск – Калининград в в Зеленоградском районе Калининградской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и легковушки.
Вести.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что не представляла себя в роли матери
Саша Савельева рассказала, что никогда не представляла себя в роли матери.
Вокруг ТВ вчера в 11:11