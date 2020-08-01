Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.

3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

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