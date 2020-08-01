Общество
Известия3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
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Экономика
Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег
Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 29 июля в 12:35
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Культура
Сценарист сериала по The Last of Us: «Мы дополняем оригинал, а не переписываем его»
В интервью для BBC Radio 5 он заявил, что не собирается переписывать оригинал — вместе с геймдиректором тайтла Нилом Дракманном они лишь дополняют историю.
CyberSport.ru вчера в 16:07
Экономика
В России готовится введение одного налога вместо четырех
Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ru вчера в 09:46
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели вчера в 00:59
Шоу-бизнес
Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами
Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
Слово и Дело вчера в 13:45
Здоровье
Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет на языке.
РИА Новости 00:11
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20
Общество
Международное авиасообщение может возобновиться с 11 августа
Международное авиасообщение может быть восстановлено уже с 11 августа - такой вариант развития событий обсуждается, однако точного решения еще нет.
Газета.Ru 02:11
Финансы
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Один из крупнейших российских банков ВТБ объявил о снижении ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,2 процентных пункта.
Московский Комсомолец 01:57
Футбол
«Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа
«Арсенал» в полуфинале Кубка Англии выбил «Манчестер Сити» и теперь имеет единственный шанс пробиться в еврокубки через победу над «Челси».
ODDS.ru 30 июля в 02:29
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан
31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян.
МонаВиста вчера в 06:20
Общество
Свердловские власти разрешили работу ТЦ в регионе с 1 августа
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил об открытии торговых и торгово-развлекательных центров с 1 августа.
Екатеринбург в интернете вчера в 08:27
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Газета.Ru вчера в 18:50
Единоборства
Глава UFC подтвердил, что Макгрегор принял вызов Хамзата Чимаева
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на твит ирландца Конора Макгрегора, в котором он принял вызов шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
РИА Новости 02:33
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru вчера в 16:06
Игры
Мультиплеер в Halo Infinite будет бесплатным
343 Industries подтвердила слухи о Halo Infinite. Мультиплеер Halo Infinite будет бесплатным.
Cyber.sports.ru 02:28
Армия и оружие
На Украине катастрофой назвали российский «Панцирь-С1»
Evo-rus.com вчера в 03:35
Экономика
Особое мнение: Сергей Гуриев
НОВОСТИ / РЕКЛАМА И. Воробьева ― Продолжается программа "Особое мнение". Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po.
Эхо Москвы вчера в 15:25
Общество
NYT: Microsoft может купить долю в TikTok
Корпорация Microsoft заинтересована покупкой доли в социальной сети TikTok, сообщает The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:24
Общество
В Польше обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
ИА Новороссия вчера в 02:32
Армия и оружие
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 06:42
Общество
Малышева заявила об опасности защитных масок для детей
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Lenta.ru вчера в 20:47
Происшествия
Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим
Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM вчера в 07:45
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Интернет
Эксперты рассказали об опасностях общественного Wi-Fi для пользователя
Злоумышленники могут перехватить и проанализировать данные в текущий сессии при использовании общественных сетей Wi-Fi, а затем воспользоваться полученной информацией.
Известия вчера в 20:56
Здоровье
С 1 августа изменились правила прилета в аэропорт Владивостока
1 августа пресс-служба правительства Приморья сообщила о том, что с сегодняшнего дня поменялись правила для прилетающих в регион.
КП - Владивосток 02:35
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01