Три воспитанника «Манчестер Юнайтед» дебютируют за клуб в матче Лиги Европы с «Астаной». В стартовом состав команды выйдут защитники Итан Лэрд и Дишон Бернард, а также полузащитник Дилан Левитт. В основной состав также включен защитник Люк Шоу, из-за травмы он не играл с августа.

Шоу сыграет за «МЮ» впервые с августа. Левитт, Лэрд и Бернард дебютируют за клуб в матче ЛЕ

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