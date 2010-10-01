Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс36-летний вратарь Грант выйдет в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Астаной». Это его вторая официальная игра за клуб

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
5 фото
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Ли Грант выйдет в стартовом составе на матч -го тура группового турнира Лиги Европы против «Астаны», сообщил официальный Twitter клуба. 36-летний голкипер проведет лишь второй официальный матч за манунианцев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

36-летний Грант – самый возрастной футболист, дебютировавший за «МЮ» в еврокубках

Sports.ruвчера в 11:27

36-летний вратарь Грант выйдет в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Астаной». Это его вторая официальная игра за клуб

Спорт-Экспресс27 ноября в 10:12

«Астана» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч 5-го тура Лиги Европы

Чемпионатвчера в 10:14

Ягиелка в матче с «Манчестер Юнайтед» стал самым возрастным игроком сезона АПЛ, вышедшим в старте

Бомбардир.ру13:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Здоровье

Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста

Известный российский врач Александр Мясников разъяснил, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Evo-rus.com 27 ноября в 08:23
Футбол

Стали известны слова Месси, сказанные им игрокам «Барселоны» перед ответным матчем с «Ливерпулем» в ЛЧ

На экраны выпущен документальный фильм Matchday, который рассказывает о крахе «Барселоны» в ответном матче против «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Матч ТВ 22:28
Экономика

Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Ведомости 09:52
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит вчера в 01:28
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 12:33
Игры

Авторы MechWarrior 5: Mercenaries рассказали о генерации заданий

Случайная генерация заданий учитывает множество параметров, и все можно выбирать и задавать вручную или же доверить слепому случаю.
Игромания.ру 14:45
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru 21:38
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости 10:43
Происшествия

Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
Реальное время 01:57
Общество

Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
РИА Новости 17:12
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

Известия 22:09
Политика

Apple анализирует политику определения границ после решения по Крыму

Корпорация Apple проводит углубленный анализ политики определения оспариваемых границ в своих приложениях, после того как компания в сервисе "Погода" обозначила Крым российским, заявила пресс-секретарь Apple Труди Мюллер агентству Рейтер.
РИА Новости 22:03
Политика

Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.
RT на русском 11:47
Футбол

Нападающий «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»

Полузащитник «Зенита» Малком, восстанавливающийся после травмы, тренировался в Бразилии с местным клубом «Коринтианс».
МР7.ру 08:39
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета 22:11
Биатлон

Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету

Life.ru вчера в 15:55
Авто

Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей

Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Автоновости дня вчера в 04:34
Футбол

Мальме — Динамо (Киев) 4:3

Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
ProstoProSport вчера в 16:55
Армия и оружие

ВМС США остались без боеспособных авианосцев в Атлантике

Все шесть атомных авианосцев, которые базируются сейчас на Восточном побережье США в Норфолке, в настоящее время не способны отправиться в дальний морской поход.
Российская газета вчера в 20:25
Армия и оружие

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
РБК 07:36
Авто

«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
Футбол

«Арсенал» объявил об увольнении Эмери

Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
Матч ТВ 05:15
Технологии

Древние 7000-летние сооружения раскопаны в Польше

7000-летние сооружения старше Великой Пирамиды Гизы, каким-то образом оставались без внимания в течение многих веков, пока исследователи не заметили их очертания.
ГЛАС.RU 11:23
Энергетика

Назван объем поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

По трубопроводу "Сила Сибири", который должен быть запущен в этом году (предположительно 2 декабря), в 2020 году в Китай будет поставлено минимум 5 млрд кубометров газа, в 2021 году - 10 млрд, в 2022 году - 15 млрд кубометров газа.
Российская газета 10:11
Экономика

Число заемщиков МФО с начала года увеличилось почти на 25%

Число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с января по сентябрь этого года увеличилось на 24% до 11 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Центробанка (ЦБ) Владимира Чистюхина.
Ведомости вчера в 09:59
Армия и оружие

Военная полиция РФ начала патрулирование по новому маршруту в Сирии

Политическая Экспертиза 21:37
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге

Неизвестный мужчина, вооружённый ножом, ранил несколько человек на улицах Гааги, сообщает 29 ноября полиция Нидерландов на своей странице в Twitter.
REGNUM 15:02
Наука

Префронтальная и задняя теменная кора дополнили соматосенсорную систему мозга

Немецкие ученые выяснили, что нарушение чувствительности к сенсорным стимулам возникает не только при повреждении соматосенсорной коры, но и при нарушениях работы частей коры префронтальной и задней теменной.
N+1 09:58
Авто

В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто

Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Московский Комсомолец вчера в 03:42
Энергетика

СМИ узнали обсуждаемый Россией и Украиной объем транзита газа

Еще 30 млрд кубометров предполагаются к резервированию с учетом возможного повышения спроса на газ в Европе.
Rambler News Service 12:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное