Экономика
Вести.Ru38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций. Но не все могут выдержать строгие требования регулятора: около 38 банков остаются в зоне повышенного риска, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".
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с чего всё началось
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).РБКвчера в 16:00
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