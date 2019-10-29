Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).

с чего всё началось

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций. Но не все могут выдержать строгие требования регулятора: около 38 банков остаются в зоне повышенного риска, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".

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