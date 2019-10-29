Экономика
Газета.RuВ группе риска оказались 38 российских банков
Согласно сведениям агентства, индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года. Однако в 2020 году в группе риска оказались 38 кредитных организаций - почти 10% отрасли. Большинство из них работают в Московском регионе.
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с чего всё началось
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).РБК05 марта в 17:00
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В АРБ прокомментировали сообщения о попадании 38 российских банков в группу риска
RT на русском06 марта в 10:26
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