Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).

с чего всё началось

Согласно сведениям агентства, индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года. Однако в 2020 году в группе риска оказались 38 кредитных организаций - почти 10% отрасли. Большинство из них работают в Московском регионе.

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