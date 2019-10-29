Экономика

Газета.RuГазета.Ru38 банков могут закрыться в России

Беликов уточнил, что прогноз агентства — это не конкретный черный список банков, а расчет, основанный на вероятностных оценках дефолтов. Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков, в частности у "Нижневолжского коммерческого банка".
Читать в источнике
Комментировать593
с чего всё началось

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

В АРБ прокомментировали сообщения о попадании 38 российских банков в группу риска

RT на русском09:26

Десятки российских банков находятся на грани дефолта

URA.Ruвчера в 18:05

В зоне риска находятся 38 банков

Коммерсантъвчера в 22:53

Эксперты включили в группу риска 38 российских банков

РИА Новостивчера в 22:46

«Остановка бизнеса»: почему ЦБ может отнять лицензию сразу у 38 банков

News.ru07:16

В России 38 банков попали в зону повышенного риска в 2020 году

ТАССвчера в 16:30

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

РИА Новости 08:32
Армия и оружие

Минобороны показало видео боевой стрельбы штурмовиков Су-25СМ3

Военное обозрение 05:17
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета вчера в 00:47
Политика

На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI из-за трансляции фильмов с участием деятелей культуры из РФ, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности" страны, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
РИА Новости 10:44
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости вчера в 11:46
Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
REGNUM 11:33
Политика

Порошенко заявил, что суд на Украине обязал закрыть дело против него

Petro Poroshenko / Globallookpress Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что суд обязал Государственное бюро расследований закрыть одно из уголовных дел в отношении него, передает ТАСС.
РЕН ТВ 03:57
Политика

В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Газета.Ru 07:23
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.
Газета.Ru 13:30
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
РБК 14:07
Космос

NASA опубликовало самую детальную панораму Марса

NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Аргументы и Факты 06:20
Общество

Заразившийся коронавирусом сотрудник РФС выздоровел

Сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров вылечился от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 12:29
Единоборства

Мирзаев проиграл Оспанову на АСА 105

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев проиграл нокаутом спортсмену из Казахстана Арману Оспанову в главном бою турнира АСА 105, проходящего в Алма-Ате.
RT на русском 13:27
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия 14:49
Биатлон

Губерниев и Драчев обвинили Тихонова в доносе, он ответил им тем же

Комментатор Дмитрий Губерниев и глава СБР Владимир Драчев обвинили четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в доносе на тренера биатлониста Александра Логинова, в номере которого две недели назад на ЧМ в Италии были проведены обыски.
МК-Спорт вчера в 06:28
Политика

Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Ведомости 14:10
Политика

Русский стал единственным государственным языком ДНР

Русский стал единственным государственным языком Донецкой народной республики.
Вести.Ru 08:19
Хоккей

Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»

RT на русском вчера в 23:38
Здоровье

Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

По словам Мясникова, раньше в России никто не считал калории.
ФАН 13:05
Авто

Цены везде одинаковые, состояние – нет: гид по покупке Ford Focus II

Рассказывать о былой популярности Ford Focus второго поколения, особенно тем, кто помнит 2005-2008 годы хотя бы со студенческой скамьи, излишне.
Колёса.ru 13:09
Общество

Меган Маркл прилетела в Великобританию

38-летняя Меган Маркл не была в Лондоне около двух месяцев. Все это время герцогиня Сассекская находилась в Канаде вместе с ребенком.
StarHit.ru вчера в 17:30
Фигурное катание

Мозалёв стал чемпионом мира среди юниоров, Гуменник завоевал бронзу

Матч ТВ 15:30
Хоккей

«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо», уступая 0:3

"Спартак" сумел одержать первую победу в серии против "Динамо" в плей-офф Кубка Гагарина.
Российская газета 15:24
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Известия 03:52
Происшествия

В Химках загорелось здание школы бокса

В подмосковных Химках вечером 6 марта произошел пожар в трехэтажном здании на ул. Репина, 6. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.
РБК 14:44
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ 04:13
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Кино

Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь

Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Родной город вчера в 05:24
Армия и оружие

Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба

Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
ИноСМИ 04 марта в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное