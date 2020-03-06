Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России 38 банков попали в группу риска

По мнению аналитиков российского рейтингового агентства "Эксперт РА", повышение индекса произошло из-за снижения количества отзывов лицензий у банков. Так, в прошлом году лицензий лишились 28 кредитных организаций, а в 2018-м - 57, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБКвчера в 16:00

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В зоне риска находится 38 банков

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ТАССвчера в 16:30

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Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

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«Атлетик» уступил «Гранаде», но вышел в финал Кубка Испании

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Адвокат Родченкова назвал обвинения российских биатлонисток безумными

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Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

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Курс евро превысил 75 рублей впервые за год

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Напомним, что осенью прошлого года в Сети появился снимок задней части нового BMW M3.
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Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича

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Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию

«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн», — сказал Ахмедов.
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Дело о долге Анастасии Заворотнюк решено закрыть

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Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент РФ Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Республики Хакасия за 2019 год и подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи.
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