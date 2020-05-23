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ГЛАС.RUГЛАС.RU3 июня возобновится чемпионат Португалии

Официальный сайт профессиональной португальской лиги сообщает, что 3 июня пройдут первые матчи 25-го тура национального чемпионата Португалии.
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Чемпионат Португалии будет возобновлен 3 июня

Sports.ru03:35

Опубликовано расписание чемпионата Португалии. Он возобновится 3 июня

Soccer.ruвчера в 22:23

Чемпионат Португалии по футболу возобновится 3 июня

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Стала известна дата возобновления чемпионата Португалии по футболу

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Чемпионат Португалии возобновится 3 июня: расписание туров

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Официально: чемпионат Португалии возобновят 3 июня

Советский спорт02:27

Сезон в Португалии возобновится 3 июня

Спорт-Экспрессвчера в 19:47
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Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага

Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
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В России за сутки выявили свыше 9000 случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ вновь выявлено более 9000 случаев заражения коронавирусом.
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Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
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Спорт

Минспорт заявил о готовности начать подготовку по 21 виду спорта

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РБК вчера в 10:07
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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
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На первой строке по-прежнему США, где выявлено 1,60 млн случаев COVID-19.
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Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
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Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

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РБК вчера в 15:58
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В России за сутки выявили 9 434 новых случая COVID-19.
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"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
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В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

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Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
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Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире

«Больным человеком» назвала назвала президента США Дональда Трампа ведущая MSNBC Мика Бжезински 20 мая в эфире телеканала.
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Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
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МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Как отмечается в материале, послы стран - членов НАТО "встретились в срочном порядке" для "спасения" международного Договора по открытому небу, из которого США намерены выйти.
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Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом

Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
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Чемпионат Португалии по футболу
Турнир среди профессиональных футбольных клубов Португалии, разыгрываемый с 1934 года, когда в соревновании приняло участие 8 команд. В сезоне 2011/2012 годов участие принимало 16 команд. За 79 розыгрышей всего лишь 5 клубов становились чемпионами Португалии: это «Порту», «Бенфика», «Спортинг», «Белененсиш» и «Боавишта», причём на счету последних двух клубов всего по одному титулу.
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