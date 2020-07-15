Общество

Цензуры.НетЦензуры.НетРосстат назвал регионы, лидирующие по оттоку работающего населения

Лидерами 2019 года по доле населения, выезжающее за пределы региона на работу, стали Подмосковье (каждый пятый или свыше 822,1 тыс. человек) и Ленинградская область (18,3% или 170,5 тыс. человек). Также в числе лидеров оказались Республика Адыгея (16,4%), Чувашия (13,8%) и Калмыкия (12,9%).
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с чего всё началось

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
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Названы регионы-лидеры по оттоку работающего населения

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Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

РБКвчера в 17:00
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Футбол

Гвардиола ответил на критику Клоппа и Моуринью по решению CAS

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на высказывания Юргена Клоппа и Жозе Моуринью, которые остались недовольны решением Спортивного арбитражного суда (CAS), частично оправдавшего "Сити" по делу о нарушении финансового fair play.
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Политика

Песков заявил, что не располагает информацией о датах отпуска Путина

Собирается ли президент Российской Федерации Владимир Путин в отпуск, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
ПолитРоссия 05:41
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Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
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Экономика

Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Наука

В США прошли очередные испытания «беспилотника с пилотом» Firebird

Пилотируемый вариант Firebird В США прошли очередные испытания перспективного опционально пилотируемого самолета-разведчика Firebird (Огненная птица).
Военное обозрение 06:31
Фигурное катание

Адоньев рассказал, как Тутберидзе просила Щербакову уйти из группы

Metaratings вчера в 07:02
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Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Гэтжи состоится в Лас-Вегасе

Определились с местом проведения турнира UFC 253, главной встречей которого должен стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.
Sobytiya.news 06:34
Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Здоровье

Минздрав отрицает, что в больницах работают врачи с коронавирусом

Обе больницы не закрыты на карантин, врачи работают в обычном режиме и уходят после смены домой.
Свойкировский.рф вчера в 10:00
Общество

Морозов продлил коронавирусные ограничения до 1 августа

Ограничения в период пандемии коронавируса, которые действовали в Ульяновской области до 15 июля, продлеваются до 1 августа.
Ульяновск онлайн 07:00
Общество

Bloomberg: Sony планирует вдвое увеличить производство Playstation 5

Производство игровой консоли Playstation 5 японской корпорации Sony будет удвоено, 15 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в корпорации.
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Политика

Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состояться на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
РИА Новости 06:38
Происшествия

Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя

Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 06:25
2
Общество

Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля

Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 06:10
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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Экономика

Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
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Политика

Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на границе с Россией до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
РИА Новости 06:55
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Экономика

Расходы бюджета Краснодарского края на 2020 год увеличили почти на 13 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в среду приняли изменения в краевой бюджет на 2020 год, согласно которым доходы увеличились более чем на 6,5 млрд рублей, а расходы стали больше на 12,7 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:07
Здоровье

Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19

Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
Росбалт вчера в 10:23
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Наука

В России впервые выделили антитела против коронавируса

Lenta.ru 04:12
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
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Технологии

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским

Интерфакс 07:18
Хоккей

«Трактор» заключил двухлетний контракт с нападающим Сергеем Калининым

«Трактор» заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.
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Авто

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Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 13 июля в 09:58
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 13 июля в 11:59
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Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
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