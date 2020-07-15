Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.

с чего всё началось

Лидерами 2019 года по доле населения, выезжающее за пределы региона на работу, стали Подмосковье (каждый пятый или свыше 822,1 тыс. человек) и Ленинградская область (18,3% или 170,5 тыс. человек). Также в числе лидеров оказались Республика Адыгея (16,4%), Чувашия (13,8%) и Калмыкия (12,9%).

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