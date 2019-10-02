Транспорт

Санкт-Петербургские ведомостиСанкт-Петербургские ведомости3 октября в Петербурге запустят три новых станции Фрунзенского радиуса

3 октября в 17.00 на станции «Проспект Славы» пройдет официальная церемония открытия южного участка Фрунзенского радиуса и запуска движения.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» откроются для пассажиров в четверг, 3 октября, сообщила
 «Карповке» пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.
Карповкавчера в 02:58

Подробнее о событии

В Петербурге откроют три новые станции метро

РИА Новостивчера в 18:19

Фрунзенский радиус готов к запуску

Петербургский дневник01:04

К открытию готовятся три новые станции петербургского метро

Телеканал Санкт-Петербург01:30

Дважды Фрунзенский: в Петербурге открылись новые станции фиолетовой линии метро

Диалог11:43

Дубль два: официально отдыхающий губернатор Беглов откроет новые станции метро после дождика в четверг

Фонтанка.Рувчера в 11:14

В конце рабочей недели запустят три станции петербургского метро

АиФ Санкт-Петербургвчера в 08:44

Церемония открытия трех новых станций метро в Петербурге состоится 3 октября

ТАСС01 октября в 15:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 20:53, Вашингтон
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Культура

В Москве простились с режиссёром Марком Захаровым

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется Проститься с Марком Захаровым пришли многие артисты и руководители театра и кино.
Москва меняется 01 октября в 08:35
Футбол

Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха

Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН 16:29
Культура

Продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали КВНщикам стать колдунами

РИА Новости вчера в 10:57
Общество

Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму

РЕН ТВ 15:47
Футбол

«Арсенал» разгромил «Стандард» в матче Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" нанес разгромное поражение льежскому "Стандарду" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:49
Политика

Путин выступил на заседании клуба «Валдай»

В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости 14:05
Футбол

Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь

Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru вчера в 04:23
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Наука

Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей

Ugpressa.ru 01 октября в 10:57
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском 12:28
Недвижимость

Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.
Znak.com вчера в 02:29
Происшествия

Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 00:16
Космос

НАСА намерено купить у России места на «Союзах» для полетов к МКС

НАСА ведет переговоры с российской корпорацией Роскосмос относительно приобретения новых мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 01:51
Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем

Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Здоровье

Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске

"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
Толк 30 сентября в 21:52
Общество

Росконтроль определил самый вкусный шоколад

Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело 17:00
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Кино

В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019

В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 16:19
Армия и оружие

Китай показал на параде супермощную ракету

На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 01 октября в 03:24
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru 20:04
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Политика

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

Известия 19:37
Политика

Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Авто

В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года

Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия

Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

Lenta.ru 05:33
Футбол

Дмитрий Медведев поздравил Ласицкене с победой на чемпионате мира

Спорт-Экспресс 01 октября в 07:53
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына

Российская модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к своему бывшему мужу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V с просьбой прекратить прятаться от сына и раздувать скандал из их развода.
Телеканал 360° 17:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное