Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс3 представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом

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Во вторник стало известно, что 6 тестов на коронавирус, сделанных в чемпионате Англии, дали положительный результат. Всего тестирование проишли 748 человек. По информации The Athletic, в «Уотфорде» было зафиксировано 3 позитивных теста.
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Три представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом

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СМИ: игроки «Уотфорда» отказались от тренировок после случаев COVID-19

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Sport24.ru17:30
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:18, Ашберн
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