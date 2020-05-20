Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс3 представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом

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Во вторник стало известно, что 6 тестов на коронавирус, сделанных в чемпионате Англии, дали положительный результат. Всего тестирование проишли 748 человек. По информации The Athletic, в «Уотфорде» было зафиксировано 3 позитивных теста.
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