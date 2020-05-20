Коронавирус
Спорт-Экспресс«Уотфорд» подтвердил коронавирус у троих членов клуба
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сезон-2019/20 в АПЛ планируется возобновить 13 июня. Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 19 на 20 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 971 332 человека.
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Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия 20:13
Армия и оружие
США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам.
REGNUM 20:33
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей
Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность 08:39
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru 17:24
Политика
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости 18:55
Общество
Совфед предложил повысить возраст продажи алкоголя
Совет Федерации планирует рекомендовать правительству повышение возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщают РИА Новости.
Мой Брянск 06:26
Общество
Доктор Мясников заявил, что коронавирус затронет каждого
Все переболеют, заявил Мясников. Он сообщил, что не стоит пытаться увидеть в каждом "чихе" коронавирус.
Народные новости 18:21
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Политика
Трамп не исключил введения запрета на въезд в США из Бразилии
Globallookpress Президент США Дональд Трамп не исключает введение запрета на въезд в страну гражданам, прибывающим из Бразилии.
РЕН ТВ 16:52
Общество
Министр труда дико высказался про 10 000 пособия на детей
Речь в передаче шла о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Московский Комсомолец 10:27
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:48
Футбол
Деспотович может перейти в ЦСКА
Евро-футбол.ру вчера в 14:54
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Армия и оружие
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Футбол
«Интер» и Кавани ведут переговоры
Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил о том, что миланский Интер ведет переговоры с уругвайским нападающим Пари Сен-Жермен Эдинсоном Кавани.
Советский спорт 15:59
Политика
Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов
Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости 19:06
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
Общество
СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков
В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
РБК 11:07
Политика
Дональд Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ
Американский президент Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что она покрывает вину Китая в распространении коронавируса в мире.
Рифей-Пермь 04:21
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30