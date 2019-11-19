с чего всё началось

Впервые с 1979 года на территории Магаданской области смогли побить рекорд в 40 тонн добытого золота за 12 месяцев.

40-летний рекорд по добыче золота побит в Магаданской области

Общество Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Политика Зеленский обсудил с главой МИД ФРГ газовую директиву ЕС Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудили в ходе встречи газовую директиву ЕС, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Общество Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Наука Новый эксперимент доказал, что объективной реальности нет Физик Юджин Вигнер немного усложнил знаменитый мысленный эксперимент Эрвина Шредингера: в коробке с радиоактивным элементом, счетчиком Гейгера и смертельным ядом заперт живой кот.

Экономика Япония продала рекордный объем госдолга США Япония в сентябре продала рекордный объем трежерис ($28.9 млрд), хотя месяцем ранее купила этих активов почти на $44 млрд (рекордное значение с 2013 года).

Авто Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E становится важной ступенью в стремлении Ford к электрифицированному будущему, сочетанию возможностей, производительности и эффективности в едином блоке с батарейным питанием.

Происшествия СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.

Общество «Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.

Кино Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».

Общество Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.

Политика На Украине исключают возможность продажи земли россиянам По заявлению уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко, россияне не будут допущены к покупке земель на Украине, передает "Интерфакс-Украина".

Шоу-бизнес Алсу решилась на короткую стрижку Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.