Около 400 тысяч отдыхающих прибыли в Крым за первые 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других регионов России в связи с COVID-19, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

с чего всё началось

400 тыс. человек прибыли в Крым за 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других российских регионов. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

400 тыс. туристов приехали в Крым за последние 10 дней

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