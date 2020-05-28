Экономика
В курсе.ру400 тысяч строителей в РФ останутся без работы
ЦСР учел мнения крупных, средних и небольших предприятий отрасли. Согласно расчетам, в строительной отрасли после сокращения останутся 4,5 млн человек. При этом среднемесячная зарплата снизится до 38,7 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Прибыль компаний снизится на 2,8 млрд, до 15 млрд руб. Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.РБК04:42
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