Прибыль компаний снизится на 2,8 млрд, до 15 млрд руб. Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.

с чего всё началось

ЦСР учел мнения крупных, средних и небольших предприятий отрасли. Согласно расчетам, в строительной отрасли после сокращения останутся 4,5 млн человек. При этом среднемесячная зарплата снизится до 38,7 тысяч рублей.

400 тысяч строителей в РФ останутся без работы

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