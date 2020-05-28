Экономика

В курсе.руВ курсе.ру400 тысяч строителей в РФ останутся без работы

ЦСР учел мнения крупных, средних и небольших предприятий отрасли. Согласно расчетам, в строительной отрасли после сокращения останутся 4,5 млн человек. При этом среднемесячная зарплата снизится до 38,7 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей

Прибыль компаний снизится на 2,8 млрд, до 15 млрд руб. Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
РБК04:42

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Эксперты предсказали безработицу для 400 тысяч строителей

Piter.tv08:04

В 2020 году работающих в строительной отрасли ждут сокращения — прогноз

ИА Красная Весна07:47

Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей

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Эксперты: 400 тысяч российских строителей могут остаться без работы

Московский Комсомолец07:09

Россию наводнят сотни тысяч безработных строителей

Lenta.ru06:57

России предрекли сотни тысяч безработных строителей

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В ЦСР предрекли сокращение числа работающих по найму на 5,2 млн человек

Компаниявчера в 09:46
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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

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Газета.Ru 11:47
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Авто

Новый кроссовер Ford Puma получил расширенный список оснащения

Напомним, что новый компактный паркетник Ford Puma появился на рынке Европы в конце прошлого года.
Тарантас Ньюс 05:24
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

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Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу

Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 06:07
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Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Общество

Собянин объявил о снятии ряда ограничений в Москве с 1 июня

В июне в Москве откроются точки непродовольственной торговли, ряд предприятий бытовых услуг, а жители смогут выходить на прогулки.
Российская газета вчера в 09:15
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Шоу-бизнес

Самойлова проигнорировала публичные признания Джигана

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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru вчера в 17:40
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Общество

Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет

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Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

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В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

76 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки.
ТАСС 15:40
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
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Акционерам «КамАЗа» рекомендовано не выплачивать дивиденды за 2019 год

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Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

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Шоу-бизнес

Редкое фото обнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе

Ранние фотографии американской кинодивы Мэрилин Монро были выставлены на аукционе.
Lenta.ru вчера в 15:54
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Фильмы о Бэнкси и Капоте покажут на Beat Film Festival

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Смольный выделил 2 млрд рублей на летний детский отдых в 2020 году

На подготовку к оздоровительной кампании 2020 года в бюджете города предусмотрено около 2 млрд рублей.
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Космос

Запланированный на 2020 год первый запуск Ariane-6 не состоится

Европейское космическое агентство (ЕКА) считает, что в этом году невозможно будет осуществить первый запуск нового носителя Ariane-6.
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В Москве таксист спас девушку от насильников

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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

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Правила профилактики коронавируса в России утверждены до 2021 года

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