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40% бизнесменов в России назвали плохим финансовое положение компаний в марте 2022 года

Сообщается, что 40 процентов российских бизнесменов назвали финансовое положение плохим.
Lenta.ru
В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.
ТАСС
Известно, что НАФИ опросил 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах России.
Lenta.ru
Льготные программы кредитования министерства и Банка России поддержат один триллион рублей кредитов в секторе МСП.
Lenta.ru

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Опрос: 40% бизнесменов оценили как плохое своё финансовое положение
News.ru18:24
Опрос: 40% бизнесменов в России оценивают финансовое положение компании как плохое
ТАСС17:10
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40% бизнесменов в России назвали плохим финансовое положение компаний в марте 2022 года
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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