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40% бизнесменов в России назвали плохим финансовое положение компаний в марте 2022 года

Сообщается, что 40 процентов российских бизнесменов назвали финансовое положение плохим.
Lenta.ru
В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.
ТАСС
Негативные прогнозы на ближайшие три месяца в отношении финансовых перспектив своих компаний дают 51% предпринимателей.
News.ru
Известно, что НАФИ опросил 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах России.
Lenta.ru

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40% российских предпринимателей оценили финансовое положение компании как плохое
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Опрос: 40% бизнесменов в России оценивают финансовое положение компании как плохое
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40% бизнесменов в России назвали плохим финансовое положение компаний в марте 2022 года
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