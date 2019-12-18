Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны. Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировало посольство Израиля в Москве.

Происшествия По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Биатлон Фуркад прокомментировал отстранение России Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.

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