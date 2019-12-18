Общество

Вести.RuВести.Ru40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово

Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны. Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировало посольство Израиля в Москве.
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Более 5,5 тысяч россиян столкнулись с отказом во въезде в Израиль с начала года

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В Израиль в этом году не пустили более 5,7 тысячи россиян

РИА Новости10:18

В Домодедово задержали 40 граждан Израиля

ТАСС10:15

В аэропорту Домодедово задержали около 40 граждан Израиля

RT на русском09:59

В московском аэропорту задержали 40 израильтян

Lenta.ru09:47

В Домодедово и Шереметьево задержали около 50 израильтян

Коммерсантъ10:21

В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля

Газета.Ru10:11
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Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

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В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
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Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине

Российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.
RT на русском 03:54
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

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Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Трампу

После вынесения импичмента Трампу в палате представителей дело перейдет в сенат, которому предстоит провести судебный процесс над президентом.
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Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

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«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
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По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
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Поклонники Аллы Пугачевой, похоже, будут разочарованы в новогоднюю ночь — Примадонна отказалась участвовать в праздничных «огоньках».
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Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
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В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
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Каменских позировала обнаженной в Мексике

На опубликованном несколько часов назад снимке 32-летняя поп-дива позирует полностью обнаженной, сидя на качелях спиной к объективу.
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Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту пять европейских спутников

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Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
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Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
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Среди заразившихся ВИЧ преобладают мужчины, женщин 35,1 %.
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Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа

Переговоры по транзиту российского газа через Украину могут возобновиться в апреле-мае 2020-го, если соответствующий договор не будет подписан до конца 2019 года.
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