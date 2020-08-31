40% компаний в России не смогут заплатить налоги в бюджет
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77% опрошенных оценивают шансы на выживания своих компаний как 50% и менее. Одновременно предприниматели уверены, что Россия постепенно выходит из кризиса. В опросе приняли участие владельцы 1035 компаний из 85 регионов.В источнике
С чего всё началось
Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса
40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством, прежде всего заплатить отложенные в рамках господдержки налоги.
Ведомости30 августа в 16:58
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Отсрочка не спасет: до 40% предпринимателей не смогут заплатить налоги в конце года
Накануне.Ruвчера в 01:21