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МонаВиста
МонаВиста

40% компаний в России не смогут заплатить налоги в бюджет

77% опрошенных оценивают шансы на выживания своих компаний как 50% и менее. Одновременно предприниматели уверены, что Россия постепенно выходит из кризиса. В опросе приняли участие владельцы 1035 компаний из 85 регионов.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством, прежде всего заплатить отложенные в рамках господдержки налоги.
Ведомости30 августа в 16:58
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REGNUM

Экономист призвал не верить мрачным прогнозам о последствиях коронавируса

REGNUM08:06
Lenta.ru

России пообещали катастрофу с налогами

Lenta.ruвчера в 03:04
Вести.Ru

Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет

Вести.Ruвчера в 05:24
Говорит Москва

Российским налогоплательщикам предсказали катастрофу

Говорит Москвавчера в 03:55
Рамблер

«Властям России хочется, чтобы у всех были долги»

Рамблер01:52
Накануне.Ru

Отсрочка не спасет: до 40% предпринимателей не смогут заплатить налоги в конце года

Накануне.Ruвчера в 01:21
Ведомости

Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

Ведомости30 августа в 16:58

Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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В Свердловской области на 3% превышен эпидпорог по ОРВИ

В Свердловской области пред началом учебного года эпидпорог по заболеваемости ОРВИ был превышен на 3%. С 24 по 30 августа в регионе зафиксировано 13,6 тысяч случаев ОРВИ,пишет «Екатеринбург в эфире».
Екатеринбург в эфиревчера в 08:54
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Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что позитивно оценивает инициативу политика Виктора Бабарико и его сторонников создать в стране оппозиционную партию "Вместе".
РИА Новости07:12
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«Газпром» подал жалобы на решения антимонопольного регулятора Польши

«Газпром» подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), который ранее оштрафовал российскую компанию на 57 миллионов евро за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода «Северный поток - 2».
ТК Звездавчера в 05:58
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Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
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«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей

Новозеландская ведущая прогноза погоды Белинда Рассел (Belinda Russell) смутила зрителей нюдовым нарядом, в котором она вышла в прямой эфир местного телеканала Channel 9. Некоторым показалось, что Рассел вела передачу голой, сообщает New Zealand Herald.
Lenta.ru00:44
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