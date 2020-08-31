40% компаний в России не смогут заплатить налоги в бюджет

77% опрошенных оценивают шансы на выживания своих компаний как 50% и менее. Одновременно предприниматели уверены, что Россия постепенно выходит из кризиса. В опросе приняли участие владельцы 1035 компаний из 85 регионов.