Коронавирус
Kursk.com40 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 17 мая, на территории Алтайского края за минувшие сутки еще у 40 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
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Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок
Креветки Polar premium и "Каждого дня" содержат мышьяка больше допустимых показателей. Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок.
Piter.tv 02:25
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Финансы
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:43
Происшествия
Мертвого мужчину обнаружили в подъезде жилого дома в Чехове
Мертвого мужчину обнаружили в подъезде жилого дома в селе Чехов Холмского района.
АСТВ вчера в 21:40
Армия и оружие
В Бундестаге призвали убрать ядерное оружие США из Европы ради вывода РФ ОТРК «Искандер»
В Бундестаге полагают, что для обеспечения безопасности требуется убрать ядерное оружие США из Европы.
Актуальные Новости 05:00
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Происшествия
В Башкирии подросток избил мужчину, вылившего воду на шумящих детей
Подросток избил мужчину в подъезде жилого дома в Стерлитамаке, после того как тот вылил ведро воды на шумящую группу мальчиков, в инциденте, который, предположительно, произошел в апреле, разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкортостану.
РИА Новости 01:36
Общество
Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети
Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции.
Ведомости 05:09
Политика
Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар
Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
РБК 16 мая в 18:48
Музыка
Названа величайшая песня в истории Евровидения
РИА Новости 04:51
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16
Технологии
«Билайн» опробует возможности 5G на беспилотных самосвалах
«Основной задачей экспериментальной зоны является тестирование сети 5G для беспилотного и дистанционно управляемого транспорта, а также выявление и фиксация технологических преимуществ сети последнего поколения над сетью промышленного Wi-Fi/MESH», — отмечает «Билайн».
3DNews 00:44
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 117 человек
За минувшие сутки заражение коронавирусом подтверждено у 117 жителей Саратовской области.
АиФ Саратов 02:39
Общество
В России за сутки выявили 8926 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8926 заболевших COVID-19 в 81 регионе.
RuNews24.ru 04:10
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская подала в суд на компанию продюсера Дробыша
Российская певица, актриса и модель Настасья Самбурская подала в суд на компанию продюсера Виктора Дробыша, сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 05:11
Общество
В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса
Случаи заражения зарегистрированы во всех субъектах РФ. Из новых заболевших 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости вчера в 03:56
Экономика
Пошли на счет: рынок ипотечного кредитования рухнет на 10%
Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Назван самый полезный для сердца перекус
Пользу грецких орехов для сердца объяснила Доктор медицинских наук Гарвардской школы здравоохранения.
NewInform 02:30
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, что будет с сезоном отпусков
Полный выпуск программы выйдет в эфир 17 мая на телеканале "Россия 1" в 22:30 по московскому времени.
Вести.Ru вчера в 03:43
Происшествия
Следователи начали проверку в Вологодской городской больнице №1
После публикации материала о невыплате установленных доплат, жутких условиях работы и необеспеченности сотрудников Вологодской городской больницы №1, сотрудники СУ СК России по Вологодской области начали процессуальную проверку.
Vologda-poisk.ru 04:26
Общество
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей РФ.
РИА Новости 05:01
Футбол
ФК «Долгопрудный» может подняться в ФНЛ
В понедельник, 18 мая, «Championat.com» сообщил, что футбольный клуб «Долгопрудный» подал необходимые документы для лицензирования в ФНЛ.
ГЛАС.RU 03:59
Происшествия
Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru вчера в 17:34
Культура
Илон Маск призвал фолловеров «принять красную таблетку»
Илон Маск, известный своими таинственными посланиями, предложил своим подписчикам "принять красную таблетку", что является отсылкой к фильму "Матрица".
Газета.Ru 04:58
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27