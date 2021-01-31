Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Юлия Навальная задержана на несанкционированной акции в Москве

Жена Алексея Навального Юлия задержана на несанкционированной акции в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал RT.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Юлия Навальная задержана на несогласованной акции в Москве

RT на русском07:22
РБК

В Москве задержали Юлию Навальную

РБК07:12
Дождь

Юлию Навальную задержали на акции протеста в Москве

Дождь06:22
Коммерсантъ

Юлию Навальную задержали на акции в Москве

Коммерсантъ06:34
Интерфакс

В Москве задержали Юлию Навальную

Интерфакс06:30
Lenta.ru

Юлию Навальную задержали на несанкционированной акции в Москве

Lenta.ru06:29
ТАСС

Юлию Навальную задержали на несанкционированной акции в Москве

ТАСС06:41

Ургант подшутил над Ольгой Бузовой из-за ее расставания с Давой

В эфире программы Ургант поинтересовался у Бузовой мнением теледивы о закрытии шоу "Дом-2", расспросил про ее свадьбу на Мальдивах и последовавшего после этого разрыва отношений с Давидом Манукяном, пишет RuNews24.
SM News02:48

Почеттино перешёл из «Тоттенхэма» в «Уотфорд»

Напомним, 48-летний Почеттино-старший в своей карьере тренировал «Эспаньол», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», вместе с которым выходил в финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, где уступил «Ливерпулю» (0:2). Он был уволен из клуба в ноябре 2019 года.
Metaratings12:00

Mediascope оценил аудиторию фильма о «дворце» в Геленджике

Исследовательская компания Mediascope оценила аудиторию фильма "Дворец для Путина", созданного Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) и опубликованного 19 января на платформе УоиТиве.
РБК07:06