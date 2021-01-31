В эфире программы Ургант поинтересовался у Бузовой мнением теледивы о закрытии шоу "Дом-2", расспросил про ее свадьбу на Мальдивах и последовавшего после этого разрыва отношений с Давидом Манукяном, пишет RuNews24.
Напомним, 48-летний Почеттино-старший в своей карьере тренировал «Эспаньол», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», вместе с которым выходил в финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, где уступил «Ливерпулю» (0:2). Он был уволен из клуба в ноябре 2019 года.
Исследовательская компания Mediascope оценила аудиторию фильма "Дворец для Путина", созданного Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) и опубликованного 19 января на платформе УоиТиве.