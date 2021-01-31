Почеттино перешёл из «Тоттенхэма» в «Уотфорд»

Напомним, 48-летний Почеттино-старший в своей карьере тренировал «Эспаньол», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», вместе с которым выходил в финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, где уступил «Ливерпулю» (0:2). Он был уволен из клуба в ноябре 2019 года.