В Новосибирской области коронавирус нашли уже 42 детей, об этом сообщил оперштаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе. Всего же в детской больнице №3 находятся 74 ребенка, включая тех, у кого уже подтвердился опасный диагноз.

Общество Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.

Единоборства Уайт надеется, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится летом Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым.

Единоборства Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.

Общество Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке. 44

Общество Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса. 376

Общество Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ). 1,8K

Общество Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война". 719

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 403

Единоборства Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249 Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.

Космос Илон Маск опроверг информацию о своем участии в борьбе за OneWeb Маск прокомментировал твитт одного из информационных агентств с сообщением о том, что ряд компаний, в том числе SpaceX, поборются за активы OneWeb, словами «Только не SpaceX».

Здоровье Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй. 204

Политика Выборы президента Польши отложили на неопределенный срок Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, отложены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

Здоровье Опасное свойство коронавируса назвал китайский вирусолог Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься. 290

Политика В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов К 75-летию окончания Второй мировой войны Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) опубликовал перехваченные незадолго до окончания войны сообщения нацистов. 5

Общество Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. 21

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 737

Экономика Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке. 11