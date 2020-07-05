Общество
Чемпионат«Зенит» поздравил Семака с рождением внучки
Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ранее в своём «инстаграме» сообщила о пополнении в семье. Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом же сезоне привёл команду к победе в чемпионате России.
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с чего всё началось
"Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта — несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой!" — написала Анна Семак в Instagram.Газета.Ru07:16
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Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online 03:13
Космос
Прототип самой мощной ракеты NASA взорвался. Снова
На видео можно увидеть, как специально разработанный прототип баллона с жидким кислородом ракеты, намеренно доведенный до предела, драматически взрывается.
Популярная механика 03 июля в 05:58
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Здоровье
Кардиолог указала на лучший витамин для снижения риска болезней сердца
В результате специалисты получили данные, по которым сердечно-сосудистые заболевания регистрировались значительно чаще у людей со значениями витамина D до 20 нг/мл, тогда как норма — 30-60 нг/мл.
ИА Красная Весна вчера в 14:46
Футбол
«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 11:52
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Общество
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Игры
Resident Evil Village будет длиннее Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 (Dusk Golem)
Инсайдер Dusk Golem поделился информацией о Resident Evil Village.
Cyber.sports.ru 04:03
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Происшествия
В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери
Аргументы и Факты 12:32
Общество
Глава Калмыкии предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте и присвоить ему имя командира Красной Армии Петра Анацкого.
РБК 12:55
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
Шоу-бизнес
Николай Басков и Марина Федункив «закрутили роман»
В первый же вечер своего пребывания в подмосковном санатории главная героиня знакомится с героем Николая Баскова, и вскоре они начинают страстный курортный роман.
Bimru.ru 03:55
Политика
В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США
Российская газета 12:20
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Общество
Указание пола уберут из удостоверений личности в Нидерландах
Указание пола исключат из удостоверений личности в Нидерландах как "ненужное", указано в письме министра образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен к палате представителей.
Газета.Ru 11:08
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые показал свою старшую сестру
Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
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Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
В ближайшие два месяца социальные работники различного ранга получат дополнительные денежные пособия.
Evo-rus.com 03 июля в 03:54
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщается на официальном сайте турнира.
РИА Новости 12:27
Общество
Нетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в стране экстренная ситуация из-за коронавируса.
Коммерсантъ 12:33
Авто
Знаменитая мастерская Zillers Garage сконструировала невероятный мотоцикл BMW
Специалисты мастерской Zillers Garage, являющейся мировым чемпионом по кастомайзингу, сконструировали новый проект, основой которого стала версия R nineT от BMW.
Car.ru 05:48