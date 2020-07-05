с чего всё началось

Старшая дочь супруги спортсмена Анны Семак родила ребенка. 5 июля в семье главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака произошло радостное событие — его падчерица Майя родила ребёнка.

Общество В районе испанской провинции Галисия ввели карантин Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 1

Шоу-бизнес Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit. 80

Общество Максим Фадеев раскрыл секрет похудения Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации. 69

Космос Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab. 22

Экономика В Белоруссии назвали Россию главным рынком сбыта продуктов Заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия останется основным рынком для поставок белорусского продовольствия.

Происшествия В Липецке иномарка врезалась в автобус на Октябрьском мосту Днем, между Октябрьским мостом и памятником Танкистам произошла авария с участием легковушки «Киа» и пассажирского автобуса, который перевозил горожан по маршруту № 378 в областном центре.

Политика Партия премьера Хорватии лидирует на выборах в парламент с 71 мандатом Правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах в парламент страны с 71 мандатом (из 151), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки данных с 22,95% участков.

Футбол Клопп назвал фаворитов Лиги чемпионов Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает «Манчестер Сити» и «Баварию» фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 4,4K

Общество ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира. 277

Политика Двоюродный племянник Путина возглавил партию Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции". 1,5K