44% россиян считают текущий момент подходящим для покупки жилья
Доля граждан, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, достигла максимального уровня с начала года и составила 44%. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ. По словам экспертов, настроения россиян в жилищной сфере вернулись к состоянию до пандемии.В источнике
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