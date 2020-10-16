Доля граждан, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, достигла максимального уровня с начала года и составила 44%. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ. По словам экспертов, настроения россиян в жилищной сфере вернулись к состоянию до пандемии.

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