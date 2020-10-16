Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

44% россиян считают текущий момент подходящим для покупки жилья

Доля граждан, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, достигла максимального уровня с начала года и составила 44%. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ. По словам экспертов, настроения россиян в жилищной сфере вернулись к состоянию до пандемии.В источнике
Подробнее о событии
Экономика сегодня

ВЦИОМ: россияне назвали наиболее подходящее время для покупки недвижимости

Экономика сегоднявчера в 19:33
Телеканал 360°

Россияне определили подходящее время для покупки жилья

Телеканал 360°вчера в 18:21
Строительная Газета

Ипотека и цифровизация

Строительная Газета16 октября в 01:57
Life.ru

Россияне резко изменили отношение к покупке жилья, и этому нашлось объяснение

Life.ru16 октября в 13:13
Комсомольская правда

44 процента россиян считают 2020-й год самым подходящим для покупки недвижимости

Комсомольская правда16 октября в 11:39
RT на русском

44% россиян считают текущий момент подходящим для покупки жилья

RT на русском16 октября в 09:43
Lenta.ru

Россияне назвали подходящее время для покупки жилья

Lenta.ru16 октября в 13:24

Свердловский омбудсмен проверит информацию о принудительной стерилизации в пансионате

Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области начал проверку после появления информации о нарушении прав женщин в "Уктусском пансионате" для инвалидов и престарелых людей в Екатеринбурге.
Свердловский омбудсмен проверит информацию о принудительной стерилизации в пансионате
ТАСС01:45

Индекс промышленного производства в Алтайском крае снизился

Больше всех потеряли производители машин, мебели и лекарств Индекс промышленного производства в Алтайском крае за девять месяцев 2020 года снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
АМИТЕЛ16 октября в 06:18

Министр спорта МО не согласился с пенальти в ворота «Химок» в игре со «Спартаком»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между подмосковными "Химками" и столичным "Спартаком", передает ТАСС.
Газета.Ru04:47

Назад, к бедности: Всемирный банк грустит, Китай полон оптимизма

С начала 1990-х годов доля людей в мире, живущих за чертой абсолютной бедности (1,9 доллара в день), снизилась с 35 до 8,4%: фантастический успех, прежде всего благодаря Китаю, где разбогатели около 700 миллионов.
РИА Новости01:00

Театру в Москве грозит штраф за зрителей без масок на концерте группы «На-На»

Московский театр "Золотое кольцо" могут наказать из-за зрителей без масок и перчаток - наказание за такое нарушение предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней.
Российская газета04:40