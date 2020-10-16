Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

44% россиян считают текущий момент подходящим для покупки жилья

Хотя ажиотаж на российском рынке жилья продолжает расти, аналитики не ожидают значительного удорожания квадратного метра в России до конца года. В сентябре доля россиян, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, достигла максимального уровня с начала 2020 года и составила 44%.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россияне определили подходящее время для покупки жилья

Телеканал 360°18:21
RT на русском

44% россиян считают текущий момент подходящим для покупки жилья

RT на русскомвчера в 09:43
Life.ru

Россияне резко изменили отношение к покупке жилья, и этому нашлось объяснение

Life.ruвчера в 13:13
Комсомольская правда

44 процента россиян считают 2020-й год самым подходящим для покупки недвижимости

Комсомольская правдавчера в 11:39
Lenta.ru

Россияне назвали подходящее время для покупки жилья

Lenta.ruвчера в 13:24

В Азербайджане заявили, что Армения уничтожила 20 домов в городе Гянджа

Гянджа, Азербайджан, 17 октября 2020, 01:23 — REGNUM По меньшей мере 20 домов мирных жителей в азербайджанском городе Гянджа превратились в руины после ракетного обстрела со стороны Армении, написал 17 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.
REGNUM18:23

Настораживающие предсказания Ванги на декабрь 2020 года — предстоят глобальные изменения

Ученые и эксперты уже давно потеряли счет сбывшимся пророчествам и предсказания Ванги, но некоторые люди до сих пор не доверяют словам слепой женщины, однако, их скепсис постепенно сходит на нет, ведь пророчество, данные Вангой на 2020 год уже начали сбываться.
KDPConsulting.ru14 октября в 04:19

Россия предложит «поправки Зевса» к американской лунной программе

Дух международного сотрудничества, характеризующий МКС, должен сохраниться в американском лунном проекте Artemis, например, за счет обеспечения возможности полетов для российских кораблей, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Взгляд.ру14 октября в 11:47

Эксперт рассказал, почему тормозит новый мощный компьютер

Если пользователь плохо разбирается в технике, недобросовестные продавцы могут подсунуть ему компьютер с более старыми деталями, чем заявлено, рассказал агентству "Прайм" партнёр и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
ПРАЙМ19:02

США обвинили Россию в срыве продления ДСНВ

США приложили все усилия для продления договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), а Россия отступила от достигнутого соглашения, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Известия17:06

Саудовская Аравия объявила экономический бойкот Турции

Призыв к бойкоту прозвучал после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в начале октября ряд стран Персидского залива в недружественной политике по отношению к Турции и даже поставил под сомнение существование этих государств в ближайшем будущем.
Большая Азия14 октября в 16:17

США и Канада подписали документ о мерах в сфере ядерной безопасности

«Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США и компания Atomic Energy of Canada Limited подписали сегодня меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и обмена информацией в области ядерной безопасности, гарантий и нераспространения», — говорится в сообщении.
RT на русском19:09

The Guardian выдвинула новую версию госпитализации Навального

К ситуации с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального может быть причастна Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на предположение двух анонимных источников.
Ведомостивчера в 11:04

Голосовой помощник Google научился угадывать песню по свисту

Проверено - уже сейчас приложение довольно точно находит не только англоязычные композиции, но угадывает и песни на русском языке В компании Google обучили свой голосовой помощник искать песню по мотиву, который воспроизведет пользователь.
Толквчера в 09:44