44% россиян считают текущий момент подходящим для покупки жилья
Хотя ажиотаж на российском рынке жилья продолжает расти, аналитики не ожидают значительного удорожания квадратного метра в России до конца года. В сентябре доля россиян, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, достигла максимального уровня с начала 2020 года и составила 44%.В источнике
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44 процента россиян считают 2020-й год самым подходящим для покупки недвижимости
Комсомольская правдавчера в 11:39