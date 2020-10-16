Хотя ажиотаж на российском рынке жилья продолжает расти, аналитики не ожидают значительного удорожания квадратного метра в России до конца года. В сентябре доля россиян, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, достигла максимального уровня с начала 2020 года и составила 44%.

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