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44% россиян считают текущий момент подходящим для покупки жилья

Доля граждан, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, достигла максимального уровня с начала года и составила 44%. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ. По словам экспертов, настроения россиян в жилищной сфере вернулись к состоянию до пандемии.В источнике
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Политика Сегодня

Россияне оценили перспективу покупки жилья на текущий момент

Политика Сегодня20:24
Life.ru

Россияне резко изменили отношение к покупке жилья, и этому нашлось объяснение

Life.ruвчера в 13:13
Телеканал 360°

Россияне определили подходящее время для покупки жилья

Телеканал 360°18:21
Lenta.ru

Россияне назвали подходящее время для покупки жилья

Lenta.ruвчера в 13:24
Экономика сегодня

ВЦИОМ: россияне назвали наиболее подходящее время для покупки недвижимости

Экономика сегодня19:33
Комсомольская правда

44 процента россиян считают 2020-й год самым подходящим для покупки недвижимости

Комсомольская правдавчера в 11:39
RT на русском

44% россиян считают текущий момент подходящим для покупки жилья

RT на русскомвчера в 09:43

«Мы показали схему посадки, а через полгода эта технология появилась у SpaceX». «Русский Илон Маск» — большое интервью о ракетах, ценах на космические полёты и российском корабле «Арго»

Опыт против амбиций Генеральный конструктор российской компании "Многоразовые транспортные космические системы" (МТКС) и создатель корабля "Арго" Николай Брюханов оказался совсем не похож на Илона Маска, с которым часто сравнивают не только его, но и всю компанию в целом.
Life.ru17:40

На Кубани не планируют ужесточать ограничения для предприятий из-за коронавируса

Сегодня в Геленджике на пленарном заседании выставки "Биотехмед" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что не планирует вводить жестких ограничительных мер для предприятий из-за коронавируса, сообщает ТАСС.
Новая Кубаньвчера в 11:09

В Минобороны РФ обсудили развитие Концепции высотного десантирования

В Министерстве обороны РФ провели обсуждение вопросов развития Концепции высотного десантирования в ВС страны, которое на сегодняшний день является одним из основных способов транспортировки военнослужащих к месту операции.
ТК Звезда14 октября в 22:53

В РФ создают останавливающий размножение коронавируса препарат

Ранее в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал единственным эффективным терапевтическим средством от COVID-19 у пациентов с тяжелой формой вируса препарат дексаметазон.
РИА Новости17:24

В Калугу привезли светящиеся картины Никаса Сафронова

В персональной выставке Никаса Сафронова будут представлены работы, как в классическом исполнении - на холстах, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий.
Весть (Калужская область)15 октября в 08:02

СК проверяет данные о невыплате зарплаты российским морякам в Турции

Ранее в СМИ появилась информация, что российские моряки судна под флагом Мальты, брошенного собственником в порту под Стамбулом, пожаловались на невыплату зарплаты и на отсутствие продовольственных запасов.
Говорит Москва15 октября в 10:59

Тиньков заявил, что сам решил разорвать сделку с «Яндексом»

Основной владелец TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") Олег Тиньков сообщил, что сам решил разорвать договоренности с "Яндексом", его не устроило поглощение интернет-компанией его группы.
Интерфаксвчера в 06:58