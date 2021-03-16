45% жителей Северо-Западного федерального округа предпочитают копить деньги для совершения крупных покупок и лишь 28% готовы брать для этого кредит. Еще 27% считают правильной финансовой тактикой отказаться в этом году от покупки квартиры или машины, оплаты дорогостоящего ремонта или отдыха.

С чего всё началось Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту Почти 40% россиян считают комфортным для семейного бюджета ежемесячный платеж по кредиту не более 5 тысяч рублей, при этом большинство граждан сейчас не готовы брать кредит, предпочитая копить на крупные покупки, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости 23:39