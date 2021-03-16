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Эксперт Северо-Запад
Эксперт Северо-Запад

45% жителей Северо-Запада предпочитают копить деньги на крупные покупки

45% жителей Северо-Западного федерального округа предпочитают копить деньги для совершения крупных покупок и лишь 28% готовы брать для этого кредит. Еще 27% считают правильной финансовой тактикой отказаться в этом году от покупки квартиры или машины, оплаты дорогостоящего ремонта или отдыха.В источнике
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С чего всё началось

Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту

Почти 40% россиян считают комфортным для семейного бюджета ежемесячный платеж по кредиту не более 5 тысяч рублей, при этом большинство граждан сейчас не готовы брать кредит, предпочитая копить на крупные покупки, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости23:39

Подробнее о событии

Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту

Lenta.ru06:32

Россияне назвали оптимальную сумму платежа по кредиту

Телеканал 360°00:33

Названа комфортная для россиян сумма платежа по кредиту

News.ru01:27

Россияне назвали комфортную сумму ежемесячного платежа по кредиту

ФАН00:37

Россияне готовы ежемесячно платить по кредиту не более 5 тысяч рублей

Комсомольская правда04:23

Стало известно, какой ежемесячный кредитный платёж россияне считают комфортным

Online47.ru00:32

Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту

ПРАЙМ23:38
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Ребич дисквалифицирован на 2 матча за неуважительные высказывания в адрес судьи

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Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости" "Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы", — сказал Гинцбург.
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