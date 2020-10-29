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Саминвестор
Саминвестор

4,6% россиян имеют брокерские счета

РБК
Сегодня, 29 октября 2020 года, стало известно, что 4,6% россиян имеют брокерские счета. Об этом на форуме «Россия зовёт!» рассказала председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.В источнике
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REGNUM

Набиуллина довольна ростом активности населения на финансовом рынке

REGNUM06:01
Саминвестор

4,6% россиян имеют брокерские счета

Саминвестор07:49
Финмаркет

Набиуллина: потенциал по притоку физлиц на фондовый рынок не исчерпан

Финмаркет07:06
РБК

«Потенциал рынка не исчерпан». ЦБ об интересе частных инвесторов

РБК11:59
Банки.ру

В Центробанке назвали долю россиян с брокерскими счетами

Банки.ру06:01

В Минздраве объяснили, кто может сдать тест на коронавирус бесплатно

«В обязательном порядке тестирование проводится: тем, кто вернулся на территорию России с признаками респираторных заболеваний; тем, кто контактировал с больным COVID-19; тем, кому поставили диагноз „внебольничная пневмония“», — рассказали в Минздраве.
В Минздраве объяснили, кто может сдать тест на коронавирус бесплатно
Live2400:15

Белоруссия ограничила въезд гражданам Латвии, Литвы, Польши и Украины

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", — сообщил он.
РИА Новости12:28

Кадыров заявил о готовности уйти с должности из-за позиции по Макрону

Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы России Владимира Путина, отказался комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке, если это потребуется для сохранения его позиции в ситуации с критикой французского президента Макрона.
Evo-rus.com12:42