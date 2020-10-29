Ubisoft отложила выпуск Far Cry 6 — теперь игра выйдет не раньше апреля

Ubisoft во время квартального отчёта объявила о переносе Far Cry 6 — теперь шутер выйдет не раньше 1 апреля 2021 года, хотя изначально он должен был появиться в продаже 21 февраля.