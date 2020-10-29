Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин в четверг, 29 октября, скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом нового типа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии.
«В обязательном порядке тестирование проводится: тем, кто вернулся на территорию России с признаками респираторных заболеваний; тем, кто контактировал с больным COVID-19; тем, кому поставили диагноз „внебольничная пневмония“», — рассказали в Минздраве.
"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", — сообщил он.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы России Владимира Путина, отказался комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке, если это потребуется для сохранения его позиции в ситуации с критикой французского президента Макрона.