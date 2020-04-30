Коронавирус
Kursk.com47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
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Украинский футболист оказался в центре скандала из-за фото с красным флагом и Лениным
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В России за сутки выявили больше 10 тысяч зараженных коронавирусом
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Российская газета 01 мая в 08:24
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса
Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.
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Газета.Ru 01 мая в 10:46
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Общество
В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
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Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
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Общество
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Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
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