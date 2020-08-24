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Эксперт Северо-Запад
Эксперт Северо-Запад

Полугодие с дефицитом бюджета завершили 47 регионов РФ

Первое полугодие 2020 года с дефицитом бюджета удалось завершить 47 российским регионам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании Finexpertiza. Лидирует среди всех регионов Москва.В источнике
С чего всё началось
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

По итогам первой половины 2020 года расходы 47 российских регионов превысили их доходы, подсчитали в компании Finexpertiza. До пандемии — в начале марта — дефицитных регионов было 16. Суммарный «минус» за январь–июнь составил 213 млрд рублей — против профицита в 341 млрд в начале весны.
Известия17:01
Подробнее о событии
Накануне.Ru

С марта по июнь количество регионов с дефицитом бюджета увеличилось втрое

Накануне.Ru09:06
REGNUM

С дефицитом бюджета закончили полугодие 47 российских регионов

REGNUM01:23
Реальное время

Татарстан вошел в тройку субъектов с наибольшим недобором бюджета

Реальное время03:04
ПРАЙМ

47 регионов России завершили полугодие с дефицитом бюджета

ПРАЙМ02:19
Росбалт

Подсчитано число регионов РФ с дефицитом бюджета за полугодие

Росбалт04:17
БИЗНЕС Online

Дыра в бюджете Татарстана превысила 25 млрд рублей

БИЗНЕС Online00:45
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

Известия17:01

Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru14:02
1,1K

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
1K

Украина и Грузия присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости14:41
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Перечислены симптомы из диагноза Навального

Интоксикация веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, о которых сообщили немецкие медики при постановке диагноза блогеру Алексею Навальному, сопровождается замедлением пульса, учащением дыхания, пеной изо рта, а также расширением зрачков.
Lenta.ru15:10
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
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МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
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«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»

Футбольный клуб "Краснодар" подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию РФС после матча с "Уралом" (0:1). По мнению краснодарцев бригада арбитра Евгения Турбина допустила 11 ошибочных решений в игре, проходившей в Екатеринбурге.
Честный рейтинг букмекеров12:45

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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