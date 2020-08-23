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Известия
Известия

47 регионов России завершили полугодие с дефицитом бюджета

47 российских регионов завершили первое полугодие 2020-го с дефицитом бюджета. Об этом говорится в исследовании компании Finexpertiza, с которым ознакомились «Известия». Субъектом с наибольшим дефицитом за указанный период стала Москва.В источнике
С чего всё началось
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

По итогам первой половины 2020 года расходы 47 российских регионов превысили их доходы, подсчитали в компании Finexpertiza. До пандемии — в начале марта — дефицитных регионов было 16. Суммарный «минус» за январь–июнь составил 213 млрд рублей — против профицита в 341 млрд в начале весны.
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Deita.ru

Коронавирус истощает региональные бюджеты

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Подсчитано число регионов РФ с дефицитом бюджета за полугодие

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Дыра в бюджете Татарстана превысила 25 млрд рублей

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47 регионов России завершили полугодие с дефицитом бюджета

ПРАЙМ02:19
REGNUM

С дефицитом бюджета закончили полугодие 47 российских регионов

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Татарстан вошел в тройку субъектов с наибольшим недобором бюджета

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Вокруг ТВвчера в 12:25
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Интерфакс21:39
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