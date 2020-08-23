47 регионов России завершили полугодие с дефицитом бюджета

Известия 3

47 российских регионов завершили первое полугодие 2020-го с дефицитом бюджета. Об этом говорится в исследовании компании Finexpertiza, с которым ознакомились «Известия». Субъектом с наибольшим дефицитом за указанный период стала Москва.