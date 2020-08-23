Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

47 регионов России завершили полугодие с дефицитом бюджета

47 российских регионов завершили первое полугодие 2020-го с дефицитом бюджета. Об этом говорится в исследовании компании Finexpertiza, с которым ознакомились «Известия». Субъектом с наибольшим дефицитом за указанный период стала Москва.В источнике
С чего всё началось
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

По итогам первой половины 2020 года расходы 47 российских регионов превысили их доходы, подсчитали в компании Finexpertiza. До пандемии — в начале марта — дефицитных регионов было 16. Суммарный «минус» за январь–июнь составил 213 млрд рублей — против профицита в 341 млрд в начале весны.
Известия17:01
Подробнее о событии
Реальное время

Татарстан вошел в тройку субъектов с наибольшим недобором бюджета

Реальное время03:04
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

Известия17:01
REGNUM

С дефицитом бюджета закончили полугодие 47 российских регионов

REGNUM01:23
РИАМО

Москва недобрала 160 млрд рублей бюджетных средств из‑за пандемии

РИАМО01:13
БИЗНЕС Online

Дыра в бюджете Татарстана превысила 25 млрд рублей

БИЗНЕС Online00:45
ПРАЙМ

47 регионов России завершили полугодие с дефицитом бюджета

ПРАЙМ02:19

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
301

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
145

Новый седан Acura TLX оказался на треть дешевле BMW 5-Series

Новый седан оказался почти на треть дешевле BMW 5-Series: цены на полноприводную Acura TLX с мотором 2.0 стартуют с 39,5 тысячи долларов, тогда как BMW 530i xDrive и Mercedes-Benz E 350 4Matic с аналогичными двигателями стоят от 56,5 тысячи долларов.
Motorвчера в 12:19

Пластический хирург объяснил появление второго подбородка у блогеров

Профессии, связанные с социальными сетями и постоянной работой в смартфоне, очень сильно влияют на тонус платизмы — так называется мышца, которая идет от подбородка до ключицы, — объяснил хирург.
iReactor00:03
2