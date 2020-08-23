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Известия
Известия

47 регионов России завершили полугодие с дефицитом бюджета

47 российских регионов завершили первое полугодие 2020-го с дефицитом бюджета. Об этом говорится в исследовании компании Finexpertiza, с которым ознакомились «Известия». Субъектом с наибольшим дефицитом за указанный период стала Москва.В источнике
С чего всё началось
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

По итогам первой половины 2020 года расходы 47 российских регионов превысили их доходы, подсчитали в компании Finexpertiza. До пандемии — в начале марта — дефицитных регионов было 16. Суммарный «минус» за январь–июнь составил 213 млрд рублей — против профицита в 341 млрд в начале весны.
Известия17:01
Подробнее о событии
Реальное время

Татарстан вошел в тройку субъектов с наибольшим недобором бюджета

Реальное время03:04
ПРАЙМ

47 регионов России завершили полугодие с дефицитом бюджета

ПРАЙМ02:19
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

Известия17:01
РИАМО

Москва недобрала 160 млрд рублей бюджетных средств из‑за пандемии

РИАМО01:13
БИЗНЕС Online

Дыра в бюджете Татарстана превысила 25 млрд рублей

БИЗНЕС Online00:45
REGNUM

С дефицитом бюджета закончили полугодие 47 российских регионов

REGNUM01:23

По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже
Известия22:36

«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

В июне президент Владимир Путин дал поручение «Газпрому», правительству и региональным органам власти найти источники финансирования для подключения граждан к газу «без привлечения их (граждан) средств».
РБК17:05
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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В России разработали новую зенитно-ракетную систему «Абакан»

Российские военные продемонстрировали новейший отечественный комплекс (систему) противовоздушной и противоракетной обороны «Абакан», сведения о разработке которого до настоящего момента хранились в большом секрете.
Avia.pro20:02

«М.Видео-Эльдорадо» сообщила о росте выручки в первом полугодии

Выручка ритейлера электроники и техники группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» в первом полугодии выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 173,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.
Rambler News Service03:11

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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ОДК поставила установочную партию двигателей НК-32 второго этапа

Двигатели установочной партии изготовлены, испытаны, приняты заказчиком сообщение ОДК Эксперты рассказали, что сейчас на стенде форума проводятся квалификационные и ресурсные испытания двигателей НК-32 серии 02.
Piter.tv03:02

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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