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Известия
Известия

47 регионов России завершили полугодие с дефицитом бюджета

47 российских регионов завершили первое полугодие 2020-го с дефицитом бюджета. Об этом говорится в исследовании компании Finexpertiza, с которым ознакомились «Известия». Субъектом с наибольшим дефицитом за указанный период стала Москва.В источнике
С чего всё началось
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

По итогам первой половины 2020 года расходы 47 российских регионов превысили их доходы, подсчитали в компании Finexpertiza. До пандемии — в начале марта — дефицитных регионов было 16. Суммарный «минус» за январь–июнь составил 213 млрд рублей — против профицита в 341 млрд в начале весны.
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Накануне.Ru

С марта по июнь количество регионов с дефицитом бюджета увеличилось втрое

Накануне.Ru09:06
Росбалт

Подсчитано число регионов РФ с дефицитом бюджета за полугодие

Росбалт04:17
БИЗНЕС Online

Дыра в бюджете Татарстана превысила 25 млрд рублей

БИЗНЕС Online00:45
ПРАЙМ

47 регионов России завершили полугодие с дефицитом бюджета

ПРАЙМ02:19
REGNUM

С дефицитом бюджета закончили полугодие 47 российских регионов

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Татарстан вошел в тройку субъектов с наибольшим недобором бюджета

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COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

Известия17:01

Стал известен состав молодежной сборной России на отборочные игры ЧЕ

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года против команд Болгарии и Польши, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
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На прошлой неделе Кравчук заявил, что вопрос выборов в Донбассе нужно рассматривать в рамках "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция и Украина) Верховная рада 15 июля постановила провести местные выборы на Украине 25 октября.
Известия09:14
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