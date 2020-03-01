Политика

ТАССТАССБолее 76 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС

Более 76 тыс. мигрантов пересекли границу Турции с Европейским союзом после принятия Анкарой решения об открытии границы для беженцев. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
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Более 10 тысяч мигрантов скопилось на границе Греции с Турцией после решения Анкары открыть переходы

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Эрдоган открыл двери: зачем беженцы из Турции рванули в Европу

Московский Комсомолец06:23

Турецкую границу с ЕС пересекли почти 50 тысяч мигрантов

Вести.Ruвчера в 23:20

Более 76 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС

ТАСС06:25

Границу Турции и ЕС пересекли более 76 тысяч беженцев

Коммерсантъ04:13

Почти 50 тысяч мигрантов пересекли турецкую границу с ЕС

ТК Звезда01:02

Власти Греции начали рассылку смс-сообщений для мигрантов

РИА Новости07:34
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
Происшествия

Задержан главный редактор турецкого бюро Sputnik

В Турции задержали главного редактора местного подразделения агентства Sputnik Махира Бозтепе.
Российская газета 07:24
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25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Общество

После убийства Листьева его жена странно себя вела

Борис Уваров, в 1995 году — старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России, общался с женой Влада Листьева Альбиной после убийства и нашел ее поведение странным.
Экспресс газета 05:16
Биатлон

Хованцев назвал имена биатлонистов, которые поедут на КМ в Нове-Место

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал имена биатлонистов, которые отправятся на этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Нева Спорт 06:05
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК 07:11
Происшествия

Украинца с липовым удостоверением ФСБ задержали в Петербурге

Гражданина Украины с липовым удостоверением сотрудника ФСБ задержали в Петербурге.
РЕН ТВ вчера в 02:39
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
РБК 03:43
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Вести.Ru 04:48
Политика

Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников

Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:56
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Происшествия

Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Газета.Ru вчера в 01:07
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

Московский Комсомолец 07:29
Транспорт

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
ТАСС вчера в 06:39
Шоу-бизнес

Анне Семенович исполняется 40 лет

RT на русском 04:36
Футбол

«Шальке» лишился капитана до конца сезона

Капитан «Шальке» Омар Маскарель получил травму на тренировке. По информации Sport1.de, речь идет о повреждении бедра.
Sport24.ru 07:06
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:51
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Политика

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина.
РИА Новости 07:22
Политика

Пушков прокомментировал отказ Украины праздновать День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Pravda.Ru вчера в 08:21
Политика

Лавров сообщил детали переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обострение обстановки в сирийском Идлибе.
Профиль 28 февраля в 07:19
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
РБК 02:00
Политика

Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
РИА Новости 06:57
Биатлон

Резцова стала второй в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

РИА Новости 07:20
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В доме Павла Буре подрались домработница и няня

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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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«Добро пожаловать в Чечню» получил приз от зрителей на Берлинале

Фильм «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Франса отмечен призом зрительских симпатий в программе «Панорама» Берлинского международного кинофестиваля.
News.ru вчера в 10:09
Спорт

Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 06:47
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Энергетика

На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»

Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
Известия 28 февраля в 17:40
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