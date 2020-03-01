Политика
ТАССБолее 76 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС
Более 76 тыс. мигрантов пересекли границу Турции с Европейским союзом после принятия Анкарой решения об открытии границы для беженцев. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
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Происшествия
Задержан главный редактор турецкого бюро Sputnik
В Турции задержали главного редактора местного подразделения агентства Sputnik Махира Бозтепе.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Общество
После убийства Листьева его жена странно себя вела
Борис Уваров, в 1995 году — старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России, общался с женой Влада Листьева Альбиной после убийства и нашел ее поведение странным.
Биатлон
Хованцев назвал имена биатлонистов, которые поедут на КМ в Нове-Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал имена биатлонистов, которые отправятся на этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Происшествия
Украинца с липовым удостоверением ФСБ задержали в Петербурге
Гражданина Украины с липовым удостоверением сотрудника ФСБ задержали в Петербурге.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Политика
Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников
Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Транспорт
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
Шоу-бизнес
Анне Семенович исполняется 40 лет
Футбол
«Шальке» лишился капитана до конца сезона
Капитан «Шальке» Омар Маскарель получил травму на тренировке. По информации Sport1.de, речь идет о повреждении бедра.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Политика
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина.
Политика
Пушков прокомментировал отказ Украины праздновать День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Лавров сообщил детали переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обострение обстановки в сирийском Идлибе.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Политика
Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Биатлон
Резцова стала второй в гонке преследования на ЧЕ по биатлону
Происшествия
В доме Павла Буре подрались домработница и няня
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Кино
«Добро пожаловать в Чечню» получил приз от зрителей на Берлинале
Фильм «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Франса отмечен призом зрительских симпатий в программе «Панорама» Берлинского международного кинофестиваля.
Спорт
Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Энергетика
На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»
Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.