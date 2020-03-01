Более 76 тыс. мигрантов пересекли границу Турции с Европейским союзом после принятия Анкарой решения об открытии границы для беженцев. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Более 76 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС

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