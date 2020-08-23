Москва, 23 августа 2020, 16:08 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению и стала делать политические заявления, причем все чаще — на английском языке.
Povetkin knocking Whyte out 🥊🥊 pic.twitter.com/DrtYYh49hx— Chris Chambers (@CapitalChambo) August 22, 2020 В сети появилось видео нокаута в бою россиянина Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом.
Как передает БелТА, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул огромное количество внутренних проблем в самой Украине, что должно заставлять руководство страны заниматься именно ими, а не раздачей советов соседям.
Министерство обороны России и компания «Кронштадт» подписали первый серийный контракт на поставку беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион», заявил генеральный конструктор «Кронштадта» Николай Долженков.
Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.