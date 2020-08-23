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За сутки в России выявили менее 5 тысяч случаев коронавируса

За сутки в России полностью выздоровели 3162 человека.В источнике
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Известия

4852 новых случая коронавируса зарегистрировали в России за сутки

Известия03:46
Forbes

В России зафиксировали максимальное число смертей от коронавируса за четыре дня

Forbesвчера в 04:26
Аргументы и Факты

В России за сутки зафиксирован 4 921 случай COVID-19

Аргументы и Фактывчера в 03:56
ФедералПресс

В России за сутки зафиксирован 4921 новый случай COVID-19

ФедералПрессвчера в 03:57
Megatyumen.ru

В Тюменской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Megatyumen.ruвчера в 03:52
Тюменская линия

52 случая заражения COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Тюменская линиявчера в 03:49
Новая газета

В России за сутки выявили еще 4 921 новый случай COVID-19

Новая газетавчера в 03:46

МИД Белоруссии заявил, что руководству страны не нужны советы из Киева

Как передает БелТА, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул огромное количество внутренних проблем в самой Украине, что должно заставлять руководство страны заниматься именно ими, а не раздачей советов соседям.
Слово и Дело09:11
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Минобороны подписало серийный контракт на поставку беспилотников «Орион»

Министерство обороны России и компания «Кронштадт» подписали первый серийный контракт на поставку беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион», заявил генеральный конструктор «Кронштадта» Николай Долженков.
Взгляд.ру04:39
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новости20:37
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