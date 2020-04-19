Коронавирус
Известия48 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
48 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за минувшие сутки. Об этом в воскресенье, 19 апреля, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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с чего всё началось
Однако уровень смертности от коронавируса в стране сейчас невысок — 0,7–0,8%, и это на порядок ниже, чем наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса.Известиявчера в 04:28
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Политика
Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме.
Российская газета 07:01
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ вчера в 06:54
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Происшествия
В Севастополе выявили еще четыре случая заражения коронавирусом
Общее число пациентов, у которых подтвердилось заражение новым коронавирусом в Севастополе, выросло до 16 человек, 18 апреля сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 15:12
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Технологии
Google хочет выпустить собственную «умную» дебетовую карту
Издание TechCrunch узнало у осведомленных источников, что американская компания совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union намерена выпустить собственную банковскую карту.
Astera вчера в 06:29
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Культура
Мир на карантине: Михалкова, Табаков, Лагашкин и Колокольников примут участие в проекте «Изоляция»
«Изоляция» станет первооткрывателем новой линейки контента под названием «ivi на карантине» и будет показывать не только изменения в жизни людей, но и о том, как меняются целые города и страны.
Телепрограмма 16 апреля в 07:46
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Политика
Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу
Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК вчера в 04:16
Общество
Суд обязал россиянку выплатить долг под 600 процентов годовых
Торопецкий районный суд Тверской области обязал россиянку, которая взяла у микрофинансовой организации заем почти под 600 процентов годовых, погасить задолженность.
РИА Новости 06:52
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Политика
Карасев рассказал, что должна будет сделать Украина, если она захочет объявить дефолт
Другое дело, пояснил Карасев, что Зеленский может начать переговоры с МВФ по реструктуризации долга, чтобы перенести выплату долгов на посткризисное время, тем более что фонду, желающему получать прибыль за счет выплаты Киевом процентов, дефолт Украины не нужен.
Украина.ру 16 апреля в 23:30
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявлены в 78 регионах России.
RT на русском 04:52
Футбол
Кокорин признался, что может перейти в Италию
Фонтанка.Ру вчера в 17:02
Армия и оружие
Эксперты издания Sohu сообщили о потерях США из-за попытки Японии отобрать Курилы у РФ
Эксперты китайского издания Sohu полагают, что попытка Японии отобрать Курилы у РФ приведёт к потерям США.
Актуальные Новости 07:10
Здоровье
В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом пациентов
Уфа, 19 апреля 2020, 13:12 — REGNUM 45 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Башкирии.
REGNUM 06:12
Происшествия
Россиянка избила пенсионерку в инвалидной коляске и попала на видео
В Тюмени местная жительница, пытаясь усадить пенсионерку в инвалидную коляску, избила пожилую женщину, несколько раз ударив ее по ногам и по лицу.
Lenta.ru 07:08
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
Кино
Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии
Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей.
Взгляд.ру 17 апреля в 15:50
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Музыка
Мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медиков
Говорит Москва 02:46
Общество
В России резко вырос спрос на наличные
С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.
Эхо Москвы 07:00
Религия
Путин поздравил православных россиян с Пасхой
«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — приводятся в сообщении слова главы государства.
РБК вчера в 17:35
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%
Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
Общество
В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки
REGNUM вчера в 22:18
Общество
Меган Маркл и принц Гарри привыкают в США к жизни рядовых американцев
Звездная пара – Меган и Гарри — после приобретения дома в Лос-Анджелесе без труда вписывается в повседневную жизнь обычных американцев в эпоху пандемии коронавируса.
Millionaire.ru 05:03