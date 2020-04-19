Коронавирус

ИзвестияИзвестия48 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки

48 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за минувшие сутки. Об этом в воскресенье, 19 апреля, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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с чего всё началось

По COVIDному счету: Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших вирусом

Однако уровень смертности от коронавируса в стране сейчас невысок — 0,7–0,8%, и это на порядок ниже, чем наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса.
Известиявчера в 04:28

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48 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки

Известия04:11

Вирусолог объяснил низкую летальность от COVID-19 в России

ТАССвчера в 23:15

Профессор РАН объяснил причины низкой смертности от коронавируса в России

РИА Новостивчера в 18:48

Врачи объяснили низкую смертность от коронавируса в России

РБКвчера в 20:38

Россиянам назвали причину низкой смертности от коронавируса в стране

URA.Ruвчера в 20:38

Названа причина низкой смертности от коронавируса в России

Московский Комсомолецвчера в 19:11

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 20:39
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
Политика

Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме.
Российская газета 07:01
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Происшествия

В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга

Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
46
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Коммерсантъ вчера в 06:54
2,6K
Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
1,6K
Происшествия

В Севастополе выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

Общее число пациентов, у которых подтвердилось заражение новым коронавирусом в Севастополе, выросло до 16 человек, 18 апреля сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 15:12
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
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Технологии

Google хочет выпустить собственную «умную» дебетовую карту

Издание TechCrunch узнало у осведомленных источников, что американская компания совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union намерена выпустить собственную банковскую карту.
Astera вчера в 06:29
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Общество

Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор

Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
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Культура

Мир на карантине: Михалкова, Табаков, Лагашкин и Колокольников примут участие в проекте «Изоляция»

«Изоляция» станет первооткрывателем новой линейки контента под названием «ivi на карантине» и будет показывать не только изменения в жизни людей, но и о том, как меняются целые города и страны.
Телепрограмма 16 апреля в 07:46
Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
9
Политика

Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу

Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК вчера в 04:16
1,7K
Общество

Суд обязал россиянку выплатить долг под 600 процентов годовых

Торопецкий районный суд Тверской области обязал россиянку, которая взяла у микрофинансовой организации заем почти под 600 процентов годовых, погасить задолженность.
РИА Новости 06:52
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Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
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Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
66
Политика

Карасев рассказал, что должна будет сделать Украина, если она захочет объявить дефолт

Другое дело, пояснил Карасев, что Зеленский может начать переговоры с МВФ по реструктуризации долга, чтобы перенести выплату долгов на посткризисное время, тем более что фонду, желающему получать прибыль за счет выплаты Киевом процентов, дефолт Украины не нужен.
Украина.ру 16 апреля в 23:30
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявлены в 78 регионах России.
RT на русском 04:52
Футбол

Кокорин признался, что может перейти в Италию

Фонтанка.Ру вчера в 17:02
Армия и оружие

Эксперты издания Sohu сообщили о потерях США из-за попытки Японии отобрать Курилы у РФ

Эксперты китайского издания Sohu полагают, что попытка Японии отобрать Курилы у РФ приведёт к потерям США.
Актуальные Новости 07:10
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Здоровье

В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом пациентов

Уфа, 19 апреля 2020, 13:12 — REGNUM 45 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Башкирии.
REGNUM 06:12
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Происшествия

Россиянка избила пенсионерку в инвалидной коляске и попала на видео

В Тюмени местная жительница, пытаясь усадить пенсионерку в инвалидную коляску, избила пожилую женщину, несколько раз ударив ее по ногам и по лицу.
Lenta.ru 07:08
Общество

Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
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Кино

Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии

Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей.
Взгляд.ру 17 апреля в 15:50
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Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
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Музыка

Мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медиков

Говорит Москва 02:46
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Общество

В России резко вырос спрос на наличные

С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.
Эхо Москвы 07:00
Религия

Путин поздравил православных россиян с Пасхой

«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — приводятся в сообщении слова главы государства.
РБК вчера в 17:35
81
Общество

Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%

Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
51
Общество

В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки

REGNUM вчера в 22:18
451
Общество

Меган Маркл и принц Гарри привыкают в США к жизни рядовых американцев

Звездная пара – Меган и Гарри — после приобретения дома в Лос-Анджелесе без труда вписывается в повседневную жизнь обычных американцев в эпоху пандемии коронавируса.
Millionaire.ru 05:03
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