Путин сообщил о создании в РФ беспилотных морских судов в сфере обороны

«В наши внутренние воды выходят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды, мы сами создаем беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае в сфере обороны», - сказал глава государства.