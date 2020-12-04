496 случаев COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки
Всего в Нижегородской области выявлено 56397 заболевших, 50826 человек выздоровели, 1231 скончались.В источнике
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496 случаев COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки
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