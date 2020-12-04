Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Московский Комсомолец Нижний Новгород
Московский Комсомолец Нижний Новгород

496 случаев COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки

Московский Комсомолец Нижний Новгород
Уральский меридиан
ТИА
vtomske.ru
Новгород.ру
Время Н
Би-порт
Друг для друга (Курск)
Тульская пресса
Блокнот Ростов-на-Дону
ГТРК Мурман
АиФ Томск
Гудвилл.онлайн
MySLO.ru
Gorod48
Глас Народа
Всего в Нижегородской области выявлено 56397 заболевших, 50826 человек выздоровели, 1231 скончались.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец Нижний Новгород

496 случаев COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки

Московский Комсомолец Нижний Новгород03:05
REGNUM

В Курганской области за сутки выявлено 103 носителя коронавируса

REGNUMвчера в 04:53
Клопс

В Калининградской области выявлен 191 случай COVID-19 за сутки

Клопсвчера в 03:00
Глас Народа

143 случая заражения коронавирусом выявлено в Смоленской области за прошлые сутки

Глас Народа2 декабря в 13:52
Время Н

Еще 462 случая коронавируса выявлено в Нижегородской области

Время Н1 декабря в 03:30
Европейско-Азиатские новости

В Тюменской области за сутки 161 новый случай коронавируса

Европейско-Азиатские новости1 декабря в 03:13
Би-порт

Рекордные 287 больных COVID-19 выявлены в Мурманской области за сутки

Би-порт1 декабря в 03:07

Посольство проверяет информацию о задержании журналистов НТВ в Турции

«Посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов», — заявили в МИД.
RT на русском07:11

Путин сообщил о создании в РФ беспилотных морских судов в сфере обороны

«В наши внутренние воды выходят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды, мы сами создаем беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае в сфере обороны», - сказал глава государства.
ТК Звезда06:26

Третий после Юты и Румынии: в Калифорнии нашли очередной стальной монумент

В середине ноября в пустыне штата Юта плановый облёт территории позволил специалистам Департамента общественной безопасности и экологам найти стальной монумент, высота которого больше двух метров, установленный рядом с отвесной скалой.
Популярная механикавчера в 09:39

Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил РИА Новости, что власти НКР пока не видят необходимости в расширении миротворческой миссии РФ в регионе: время покажет, нужно ли это.
РИА Новости08:34

ВСУ открыли огонь на линии фронта ЛНР и понесли потери

В нарушение второго пункта дополнительных мер контроля режима прекращения огня боевики 9-го батальона 59-й бригады ВСУ с направления н. п. Луганское совершили огневую провокацию из стрелкового оружия по нашим позициям в районе н. п. Калиновка.
Rusvesna.su08:40

Суд оштрафовал жительницу Воронежской области за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд в пятницу на выездном заседании в Воронеже признал 36-летнюю жительницу Воронежской области Надежду Белову виновной в оправдании терроризма и назначил ей штраф 400 тыс. рублей.
ТАСС06:31

Безработица в США в ноябре снизилась до 6,7%

Безработица в США в ноябре уменьшилась до 6,7% с 6,9% в октябре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло минимальными с мая темпами — на 245 тысяч, следует из данных министерства труда страны.
ПРАЙМ08:36

Биологи выявили три продукта, блокирующие коронавирус

Химические соединения в винограде (преимущественно мускатных сортов), темном шоколаде и зеленом чае способны блокировать ферменты-протеазы SARS-CoV-2, в результате чего останавливается распространение коронавируса в организме.
Российская газетавчера в 08:37