Врач: коронавирус может приводить к смертельному иммунному расстройству

"COVID-19 показал, что в общем-то это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией, то есть это заболевание, которое вызывает иммунное расстройство, приводящее к гибели людей", - сказал Румянцев.