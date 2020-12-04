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Московский Комсомолец Нижний Новгород
Московский Комсомолец Нижний Новгород

496 случаев COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки

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Вечерние Ведомости
Всего в Нижегородской области выявлено 56397 заболевших, 50826 человек выздоровели, 1231 скончались.В источнике
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Московский Комсомолец Нижний Новгород

496 случаев COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки

Московский Комсомолец Нижний Новгород03:05
Гудвилл.онлайн

В Белгородской области за сутки выявили 177 новых случаев коронавируса

Гудвилл.онлайн03:21
Новости Архангельска 29.ru

В Архангельской области от коронавируса умерли семь человек за сутки

Новости Архангельска 29.ru1 декабря в 03:22
vtomske.ru

За сутки COVID выявили у 199 человек в Томской области

vtomske.ruвчера в 02:35
Кинешемец.RU

В Ивановской области за сутки выявлено рекордное число заболевших COVID-19

Кинешемец.RU1 декабря в 03:32
Би-порт

Рекордные 287 больных COVID-19 выявлены в Мурманской области за сутки

Би-порт1 декабря в 03:07
Клопс

В Калининградской области выявлен 191 случай COVID-19 за сутки

Клопсвчера в 03:00

Песков прокомментировал ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

Москва, 4 декабря 2020, 13:24 — REGNUM Расширение санкций США против строительства газопровода «Северный поток — 2» является проявлением недобросовестной конкуренции, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM05:24

Российский IT-эксперт предупредил о признаках взлома смартфона

Пудов отметил, что своими силами провести диагностику на предмет взлома не получится, единственное, что владелец девайса может предпринять, – сбросить настройки до заводских и поменять пароли, а если ситуация не изменится, то следует отнести смартфон к специалисту.
VSE42.RU22:28

Гол россиянина Александра Овечкина в ворота «Финикса» признали лучшим в XXI веке

Нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», россиянина Александра Овечкина признали автором лучшего гола Национальной хоккейной лиги(НХЛ) в XXI веке по версии Sportsnet.
Новая газетавчера в 08:45

Врач: коронавирус может приводить к смертельному иммунному расстройству

"COVID-19 показал, что в общем-то это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией, то есть это заболевание, которое вызывает иммунное расстройство, приводящее к гибели людей", - сказал Румянцев.
Газета.Ru05:47

Доля строящегося с эскроу жилья в России превысила 50%

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, площадь жилья, строящегося с привлечением средств дольщиков через счета эскроу, достигла 45,9 миллиона квадратных метров, тогда как площадь объектов, строящихся по старым правилам, составляет 45,6 миллиона квадратных метров, еще 6,2 тысячи "квадратов" возводятся без привлечения денег дольщиков.
РИА Новости02:55

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций Башкирской содовой компании

Иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций Башкирской содовой компании (БСК) удовлетворен в полном объеме, сообщил в пятницу журналистам представитель ведомства Иван Будлов после судебного заседания по делу об изъятии акций предприятия в пользу Росимущества.
ТАСС05:36

ВТБ сообщил о новом виде мошенничества с платежами ЖКХ

"Мошенники сообщают клиентам о якобы возникших у них долгах по жилищно-коммунальным услугам за время изоляции в течение 2020 года и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях, получая доступ к банковским счетам граждан", - отметили эксперты банка по противодействию мошенническим операциям.
Интерфакс03:19

Экономисты оценили темпы восстановления доходов россиян в следующем году

Как уточнила Орлова, после пятипроцентного спада из-за пандемии в 2021 году доходы россиян увеличатся только на 2%. Она считает, что восстановиться данный показатель сможет только к концу 2022 года.
Москва 24вчера в 06:05

Украинские военные дважды обстреляли южную часть ДНР

Режим прекращения огня два раза за прошедшие сутки нарушили украинские военные на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, 4 декабря сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
ИА Красная Весна03:12