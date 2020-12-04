496 случаев COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки
Всего в Нижегородской области выявлено 56397 заболевших, 50826 человек выздоровели, 1231 скончались.В источнике
Подробнее о событии
496 случаев COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки
Московский Комсомолец Нижний Новгород03:05
В Архангельской области от коронавируса умерли семь человек за сутки
Новости Архангельска 29.ru1 декабря в 03:22
В Ивановской области за сутки выявлено рекордное число заболевших COVID-19
Кинешемец.RU1 декабря в 03:32