Происшествия
Российская газетаНа Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека
В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека. Как сообщает 112.ua, трагический инцидент произошел под Львовом около семи утра.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Происшествия
Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Хоккей
Кучеров забил Бобровскому в победном матче «Тампы» против «Флориды»
Матч ТВ вчера в 21:43
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Происшествия
В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом
РИА Новости вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru 02 октября в 03:00
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Гаджеты
Apple увеличит выпуск iPhone 11 из-за высокого спроса
Из нововведений в iPhone 11 вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съёмки, режим для съёмки в тёмных помещениях и ночью, двукратный оптический зум.
Говорит Москва 02:17
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
Во Владивостоке взяли под стражу подозреваемого в убийстве кондуктора
Подозреваемый в убийстве кондуктора во Владивостоке мужчина заключён судом под стражу.
REGNUM 01:54
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Политика
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:42
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
В Калифорнии избили мужчину в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой" на русском, сообщается в пресс-релизе полиции Эрмоса Бич.
РИА Новости вчера в 19:55
Политика
Глава BP Роберт Дадли покинет свой пост
Глава BP Роберт Дадли заявил, что уйдет с поста главы компании, но соответствующего решения совета директоров пока нет.
ТАСС 02 октября в 09:12
Политика
Источник рассказал о согласовании итогового документа саммита «нормандской четверки»
По данным информированного источника, представители стран-участниц «нормандского формата» согласовали итоговый документ грядущего саммита.
Московский Комсомолец 01:42
Политика
Волкер и Сондланд готовили для Зеленского заявление по делу Байдена
Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер и посол Штатов в ЕС Гордон Сонланд готовили для президента Владимира Зеленского заявление.
News.ru 01:56
Здоровье
В США от курения электронных сигарет скончались 18 человек
Американский центр по контролю и профилактике заболеваний представил доклад, согласно которому зафиксировано 18 случаев смерти из-за курения электронных сигарет, передает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 22:04
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Ugpressa.ru 01 октября в 10:57
Политика
Польша назвала сроки полного отказа от российского газа
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Lenta.ru 00:36
Политика
Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык
С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
REGNUM 01:20
Шоу-бизнес
Джей Ло надела платье за 150 тысяч, в котором невозможно ходить
Наряд длины миди с объемными рукавами в стиле 80-х годов настолько туго обтягивал тело звезды, что ходить в нем было решительно невозможно.
Wday.ru 01:05
Происшествия
В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
Вести.Ru 01:33
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Экономика
Промышленный PMI в России упал до минимума за 10 лет
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ упал в сентябре 2019 года до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.
Росбалт 01 октября в 06:56
Космос
В США нашли обшивку НЛО
Мир новостей вчера в 11:50