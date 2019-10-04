В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека. Как сообщает 112.ua, трагический инцидент произошел под Львовом около семи утра.

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека

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