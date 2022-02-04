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4 февраля курс рубля усиливает рост до 76,05 за доллар и укрепляется до 87,11 за евро

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На открытии торгов доллар США торговался в диапазоне 76,35 — 76,48 рубля.
Solenka.info
После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал разнообразную динамику.
Телеканал 360°
Курс валют, установленный Центробанком на сегодня, выглядит следующим образом: валюта ЕС — 86,5610 рубля, доллар США — 76,6501 рубля.
Телеканал 360°
Тем временем "Комсомолка" рассказала, что будет с выплатой больничных из-за скачка заболеваемости коронавирусом.
КП - Беларусь

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Курс доллара упал на открытии торгов
Телеканал 360°вчера в 07:04
4 февраля курс рубля усиливает рост до 76,05 за доллар и укрепляется до 87,11 за евро
Solenka.infoвчера в 04:05
Евро приближается к психологической отметке в 3 рубля: итоги торгов на 4 февраля
КП - Беларусьвчера в 07:19
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