США и мировое сообщество считают, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным должен побудить российского лидера к дипломатическому урегулированию и деэскалации сложившегося кризиса вокруг Украины, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.
Новое исследование показывает, что область, пересекающая складчатую поверхность верхней части мозга, называемая дорсальной прецентральной извилиной, играет важную роль в том, как люди используют звук своего голоса, чтобы контролировать, как они хотят, чтобы слова звучали.
Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина применила полученное от западных стран оружие в Донбассе.