РПЛ

Sports.ruSports.ru4 команды делят первое место в РПЛ, набрав по 26 очков после 12 туров

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Никола Влашич
90′+3′
В последнем матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Спартак» (2:1). После этого «Краснодар» набрал 26 очков и догнал «Ростов», «Локомотив» и «Зенит», которые в этом туре победили в матчах с ЦСКА, «Арсеналом» и «Уралом» соответственно.
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