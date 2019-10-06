РПЛ

Sports.ruSports.ru4 команды делят первое место в РПЛ, набрав по 26 очков после 12 туров

Краснодар — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 6 октября
Стадион «Краснодар»
Маркус Берг
3′
Сергей Петров
20′
33′
Резиуан Мирзов
45′
Джордан Ларссон
Руслан Камболов
Кайо Панталеао
46′
Кристоффер Ольссон
64′
Кристиан Рамирес
67′
69′
Джано Ананидзе
Гус Тил
Кайо Панталеао
70′
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
70′
Маркус Берг
Даниил Уткин
81′
81′
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
Ари
85′
Кайо Панталеао
89′
90′
Илья Кутепов
90′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
90′+2′
Георгий Джикия
90′+2′
Георгий Джикия
В последнем матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Спартак» (2:1). После этого «Краснодар» набрал 26 очков и догнал «Ростов», «Локомотив» и «Зенит», которые в этом туре победили в матчах с ЦСКА, «Арсеналом» и «Уралом» соответственно.
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